"Латвия становится донором". Из-за Covid-19 наши медики могут уехать в другие страны ЕС

Еще до пандемии в контексте формирования бюджета 2020 года медицинские организации многократно указывали на то, что одной из проблем, вытекающей из относительно низких окладов медиков в Латвии, является переезд медицинских работников в другие страны, где их труд лучше оплачивается.

Также Раценис указал на то, что Великобритания сейчас осуществляет активный набор медицинского персонала.

Он призвал к созданию долгосрочного плана, чтобы медики понимали, какой будет модель заработных плат до 2027 или 2028 года.

Депутат комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Анда Чакша также подчеркнула, что Латвия часто становится "донором" в вопросе миграции медицинского персонала в другие страны ЕС.

В свою очередь министр здравоохранения Илзе Винькеле подчеркнула, что "мы не можем позволить себе ждать, пока наших медиков перекупают, и не можем позволить себе продолжать нерационально использовать ресурсы".

В качестве одного из аспектов, которые могли бы предотвратить отток работников здравоохранения за рубеж, Винькеле назвала презентацию медикам четких планов в отношении финансирования отрасли в долгосрочной перспективе и вопросов вознаграждения медиков.

Не менее важным, по мнению Винькеле, является взаимное доверие работников отрасли и лиц, принимающих решения, которое было подорвано в ходе формирования бюджета этого года.