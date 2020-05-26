Краевая реформа в окончательном чтении. Чем закончилось заседание Сейма?

Сегодня Сейм, начав работу в 14:00, успел рассмотреть 75 из 377 поданных предложений.

Возможно, на этот раз дебаты ведутся менее активно, потому что коалиция и часть оппозиции уже достигли соглашения по многим вопросам.

Также роль, возможно, свою роль играет то, что в сегодняшнем, проходящем в системе e-Saeima заседании участие отказались принимать несколько не принадлежащих к фракциям депутатов оппозиции.

Они отказались от участия в заседании, потому что считают систему ненадежной и не соответствующей Конституции.

Поддержку от коалиции не смогли получить не только предложения оппозиционеров, но и предложения отдельных политиков коалиции.

В заседании Сейма объявлен перерыв до четверга, 28 мая.

Напомним, во вторник, 26 мая, Сейм рассматривал законопроект об административно-территориальной реформе в окончательном чтении.

Представители Латвийской Зеленой партии с 14:00 до 15:00 у здания Сейма вышли на два пикета, чтобы выразить недовольство способом рассмотрения закона об административно-территориальной реформе в окончательном чтении.

Галерея: Пикет у здания Сейма

Административно-территориальная реформа предусматривает формирование 42 самоуправлений вместо 119. Изменения должны вступить в силу в середине 2021 года, когда пройдут выборы в самоуправления.