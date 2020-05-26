"Хоть голышом и с кастрюлей на голове". Что происходит с рестораторами в Украине и врачами в России

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Газпром сокращает экспорт в Европу. Что ждет компанию?
- Владимир Путин назвал дату проведения парада Победы.
- Врачи рассказывают о своей работе во время эпидемии Covid-19.
- Украинские рестораторы готовы выйти на улицу "хоть голышом, хоть с кастрюлей на голове".
- Новые протесты в Гонконге после карантина.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 26.05.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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