Ср, 27.05.2020
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  • "Хоть голышом и с кастрюлей на голове". Что происходит с рестораторами в Украине и врачами в России

"Хоть голышом и с кастрюлей на голове". Что происходит с рестораторами в Украине и врачами в России

ФОТО: Reuters/ScanPix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:  

  • Газпром сокращает экспорт в Европу. Что ждет компанию?
  • Владимир Путин назвал дату проведения парада Победы.
  • Врачи рассказывают о своей работе во время эпидемии Covid-19.
  • Украинские рестораторы готовы выйти на улицу "хоть голышом, хоть с кастрюлей на голове".
  • Новые протесты в Гонконге после карантина.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 26.05.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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