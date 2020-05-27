Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которых в июне ждет крутой поворот в судьбе

Телец

Астролог предупреждает, что июнь для Тельцов будет трудным месяцем, поскольку их ждет встреча с человеком из прошлого. Это может быть или друг, или возлюбленная - не важно, главное, что с этими людьми вы разошлись в неприятной ситуации.

Над Тельцами может взять верх ностальгия, возобладать чувства, и отношения могут возобновиться. Поэтому

Павел Глоба советует им взвешено подходить ко всем решениями и не торопиться с выводами, чтобы не повторить ошибки прошлого.

Близнецы

Для представителей этого знака Зодиака, по прогнозу астролога, происходящее в июне пойдет только на пользу.

Наиболее ощутимые изменения ждут этих людей в финансовой сфере - от повышения зарплаты до продвижения по служебной лестнице, новой должности. Однако все это случится исключительно благодаря выгодному знакомству с новым покровителем. Поэтому Павел Глоба советует Близнецам быть начеку.

Дева

В жизни Дев, по словам астролога, в июне произойдут неожиданные изменения, которые повлияют как на их работу, так и на личную жизнь.

Особое везение ждет одиноких представителей этого знака Зодиака - они смогут встретить человека, который навсегда перевернет их жизнь.

Именно новая вторая половинка будет мотивировать Дев продвигаться вперед, что приведет в итоге и к успехам в работе.

Kозерог

Во второй половине первого месяца лета Козерогов ждут кардинальные перемены в жизни.

На их пути появится человек, который подтолкнет их к выполнению ранее казавшихся невозможными задумок и идей.

Он станет для Козерогов настоящим вдохновителем. В результате представители этого знака Зодиака получат невероятную прибыль и шанс открыть свое дело.