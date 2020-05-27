Чтобы не загореться: сколько приборов можно подключать к одной розетке?

В Европе электричество течет с частотой 50 герц или 220 вольт. В случаях, когда в одной из сетей происходит перегрузка или в сети электричество течет больше допустимого, предохранитель отключает ток, защищая таким образом дом от возгорания.

Однако предохранители могут сработать не всегда. Самая опасная комбинация, которая может обмануть предохранитель - создание несколько электрических цепей у одной розетке. Допустим, одной розеткой необходимо обеспечить электричеством целый рабочий угол - там работать компьютер, монитор, лампа, наушники и еще и зарядка для телефона. Каждому из этих устройств необходима своя розетка, поэтому в одну розетку подключен удлинитель, которые соединили и разделителем, чтобы электроэнергия была у каждого устройства.

Особенно опасной эту цепочку могут сделать приборы, производящие тепло, например, обогреватели или фены, которые используют большую мощность.

Неправильное разделение электричества быстро может вызвать перегрузку в электросети. Учитывая поврежденный предохранитель, устройства могут нагреться и в один момент загореться.

Самым опасным фактором в данной ситуации является тот, что возгорание может произойти в месте, которая сразу и не заметить.

Наибольшее созданное электричеством тепло может пойти на провода, вмонтированные в стену дома, они раскалятся, перегрузятся и создадут электрические разряды. Если конструкции стены из дерева, они быстро могут загореться.

В один удлинитель нельзя подключать отдельный разделитель электричества - удлинители разделены на несколько розеток, у которых подсчитано число ампер, что не позволяет вызвать перегрузку. В свою очередь, если в удлинитель подключить дополнительный разделитель, число ампер непропорционально увеличится, что приведет к риску перегрузки. В одну розетку можно подключать только один разделитель или удлинитель, в свою очередь в разделитель или удлинитель рекомендуется подключать устройства низкой мощности, например, телефон, ноутбук или настольную лампу. Стоит избегать подключения мощных устройств в удлинители, например, электрических обогревателей, холодильника или фена - этим устройствам необходима своя, отдельная розетка.