Новый эпицентр вспышки Covid-19: в Бразилии за сутки умерли более тысячи человек

Крупнейшая страна Латинской Америки Бразилия стала новым эпицентром в пандемии нового коронавируса, и по числу связанных с Covid-19 смертей обошла США - государство, наиболее затронутое коронавирусом.

В США трое суток подряд число связанных с Covid-19 смертей было менее 700.

С того момента, как в Бразилии неделю назад обострилась пандемия Covid-19, число новых случаев за сутки увеличилось в четыре раза и превысило тысячу.

Сейчас в Бразилии подтверждено 24 512 случаев смерти, связанных с Covid-19, свидетельствуют официальные данные Министерства здравоохранения. Однако реальное число может быть еще больше.

Также в Бразилии зарегистрированы 391 222 случаев заражения новым коронавирусом, по данному показателю страна занимает второе место в мире за США, где подтверждено более 1,68 миллионов случаев заболевания.

Представители международных сфер здравоохранения во вторник выразили опасения в связи с тем, что в Бразилии, Перу и Чили распространение нового коронавируса по-прежнему ускоряется.

Галерея: Covid-19 в Бразилии