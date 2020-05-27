Ср, 27.05.2020
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Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в выборы президента США

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент США Дональд Трамп во вторник обвинил социальную сеть Twitter во вмешательстве в ожидаемые в ноябре выборы президента США, сообщает AFP.

Трамп высказал эти обвинения после того, как Twitter впервые отметил два его твита как "необоснованные".

"Twitter уже сейчас вмешивается в выборы президента 2020 года", - написал Трамп. "Они говорят, что мое сообщение о голосовании по почте, что оно приведет к массовой коррупции и мошенничеству, некорректно, основываясь на проверке фактов из фейковых новостей CNN, Amazon и Washington Post".

"Twitter абсолютно подавляет свободу слова, и я как президент не допущу, чтобы это произошло", - добавил он.

Twitter во вторник присоединил предупреждение о проверке фактов двух твитов Трампа, в которых он назвал голосование по почте "мошенническим" и прогнозировал, что "почтовые урны [для голосования] будут похищены".

Сечйас под этими твитами находится ссылка с текстом "Проверяйте факты о голосовании по почте", которая направляет пользователей на сайт Twitter о проверке фактов и новостях о необоснованных утверждениях Трампа.

В сообщении Twitter сказано, что эти твити Трампа "содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования и были промаркированы, чтобы дать дополнительный контекст о голосовании по почте".

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