Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в выборы президента США

Трамп высказал эти обвинения после того, как Twitter впервые отметил два его твита как "необоснованные".

"Twitter уже сейчас вмешивается в выборы президента 2020 года", - написал Трамп. "Они говорят, что мое сообщение о голосовании по почте, что оно приведет к массовой коррупции и мошенничеству, некорректно, основываясь на проверке фактов из фейковых новостей CNN, Amazon и Washington Post".

"Twitter абсолютно подавляет свободу слова, и я как президент не допущу, чтобы это произошло", - добавил он.

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Twitter во вторник присоединил предупреждение о проверке фактов двух твитов Трампа, в которых он назвал голосование по почте "мошенническим" и прогнозировал, что "почтовые урны [для голосования] будут похищены".

Сечйас под этими твитами находится ссылка с текстом "Проверяйте факты о голосовании по почте", которая направляет пользователей на сайт Twitter о проверке фактов и новостях о необоснованных утверждениях Трампа.

В сообщении Twitter сказано, что эти твити Трампа "содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования и были промаркированы, чтобы дать дополнительный контекст о голосовании по почте".