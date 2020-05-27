Covid-19 в Латвии подтвержден у четырех человек, скончался еще один пациент

Во вторник в Латвии было сделано 1955 анализов на Covid-19, инфицирование подтверждено у четырех человек. В целом в Латвии с начала пандемии проведено 103 553 тестов на Covid-19.
Скончавшийся за последние сутки пациент входил в возрастную группу 80-85 лет и имел хронические заболевания.
Всего с начала эпидемии в Латвии умерли 23 человека, зараженных Covid-19.
За последние сутки госпитализированы три больных новым коронавирусом. В больницах лечатся 25 человек, в том числе у 22 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
Pēdējās diennakts laikā stacionēti 3 pacienti ar COVID-19 (kopā stacionāros ārstējas 25 pacienti: 22 pacienti ar vidēji smagu, 3 pacienti ar smagu slimības gaitu). Kopā no stacionāra izrakstīti 146 pacienti. (@VMNVD dati)— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 27, 2020
Из больниц выписаны 146 пациентов, переболевших Covid-19.
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