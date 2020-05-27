Ср, 27.05.2020
Люди подписывают фотографии комментарием: "Как красива природа Латвии!". Рапсовое поле - не природа Латвии. Это сельскохозяйственный ландшафт 21-го века. Лиене Бризга-Калниня, представитель Латвийского фонда природы

Covid-19 в Латвии подтвержден у четырех человек, скончался еще один пациент

ФОТО: SIPA/Scanpix

Во вторник в Латвии было сделано 1955 анализов на Covid-19, инфицирование подтверждено у четырех человек. В целом в Латвии с начала пандемии проведено 103 553 тестов на Covid-19.

Скончавшийся за последние сутки пациент входил в возрастную группу 80-85 лет и имел хронические заболевания.

Всего с начала эпидемии в Латвии умерли 23 человека, зараженных Covid-19.

За последние сутки госпитализированы три больных новым коронавирусом. В больницах лечатся 25 человек, в том числе у 22 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписаны 146 пациентов, переболевших Covid-19.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ