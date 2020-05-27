Кариньш назвал дату снятия режима ЧС и рассказал, сохранятся ли ограничения

Что касается сохранения ограничений, их необходимо согласовать с остальными странами Балтии, жители которых в настоящее время могут свободно передвигаться по ним, но главное, чем будет руководствоваться правительство при продлении или отмене ограничений - это рекомендации эпидемиологов, сказал премьер.

На вопрос, нет ли опасений, что различающиеся в странах Балтии ограничения могут негативно сказаться на конкурентоспособности латвийских предпринимателей, Кариньш ответил, что этот аспект тоже анализируется, но в то же время необходимо заботиться о безопасности и здоровье общества.

Говоря об ограничениях, которые в Латвии будут сохранены и после окончания чрезвычайного положения, Кариньш в первую очередь назвал требование соблюдать физическое дистанцирование.

"Если мы придерживаемся этой дистанции в два метра, вероятность, что инфекция может передаться от одного человека другому, значительно снижается. Таким образом, мы в любом случае должны продолжать мыть руки и придерживаться двухметровой дистанции", - сказал премьер-министр.

Требования соблюдать отдельные меры предосторожности будут включены в новый закон.

"Прямо сейчас идет работа над новым законом. Завтра мы можем рассмотреть его в правительстве и далее передать в Сейм", - сообщил премьер.

В новый закон планируется включить временное делегирование для правительства, которое в случае необходимости может вводить различные меры по уменьшению последствий Covid-19.

Как сообщалось, Министерство юстиции в настоящее время работает над нормативно-правовой базой, которая будет регулировать различные аспекты после отмены ограничений. Как сообщил министр юстиции Янис Борданс, уже обобщены мнения министерств о том, какие меры необходимы, чтобы соответствующие отрасли как можно быстрее и эффективнее возобновили работу в привычном режиме, одновременно не создавая опасности для здоровья людей.

Это касается того, как, например, в дальнейшем будут работать школы, суды, другие государственные органы. "Все это будет предусмотрено в законе", - сказал министр.

Например, нормативно-правовая база, которая вступит в силу после окончания чрезвычайного положения, будет определять, что учреждения в пределах возможностей должны по-прежнему работать удаленно, чтобы не создавать угрозу для здоровья населения и работников.