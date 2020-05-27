Несоблюдение режима ЧС: полиция за сутки начала десять делопроизводств

Госполиция за прошедшие сутки начала десять делопроизводств по факту несоблюдения ограничений режима чрезвычайной ситуации, сообщает агентство LETA.
Всего за сутки было произведено 850 проверок в связи с соблюдением установленных в стране ограничений.
В том числе полиция во вторник начала шесть делопроизводств административных нарушений по отношению к организаторам пикетов у Сейма.
Три делопроизводства связаны с организацией пикета и нарушением порядка его проведения, а остальные начаты за нарушения дистанции и нарушения ограничений на собрания.
Галерея: Пикеты у Сейма
Во вторник на два несвязанных между собой пикетах собрались около 200 человек.
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