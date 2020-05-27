Несоблюдение режима ЧС: полиция за сутки начала десять делопроизводств

Всего за сутки было произведено 850 проверок в связи с соблюдением установленных в стране ограничений.

В том числе полиция во вторник начала шесть делопроизводств административных нарушений по отношению к организаторам пикетов у Сейма.

Три делопроизводства связаны с организацией пикета и нарушением порядка его проведения, а остальные начаты за нарушения дистанции и нарушения ограничений на собрания.

Галерея: Пикеты у Сейма

Во вторник на два несвязанных между собой пикетах собрались около 200 человек.