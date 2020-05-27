Перевощиков: дистанцирование на мероприятиях имеет решающее значение

На вопрос, можно ли разрешать более крупные культурные и развлекательные мероприятия с обязательным ношением масок для лица, он ответил, что, в принципе, да, сообщает LETA.

"Ведь мы видим, что во многих странах люди участвуют в массовых мероприятиях и тоже используют маски", - сказал Перевощиков.

Однако он отметил, что важно, действительно ли все их используют. Эпидемиолог поделился своим опытом использования общественного транспорта, где он наблюдал, что есть люди, которые этого не делают.

В то же время он призвал смотреть на развитие ситуации. В частности, если заболеваемость в Латвии продолжит снижаться еще больше, риск заражения в целом будет ничтожным.

Тогда может быть получится обойтись без этих масок, допуская, что на общественных мероприятиях всегда соблюдается дистанция в два метра. В свою очередь маски можно было бы использовать в случаях, если контакт ближе двух метров и если контакт нельзя считать случайным.

Специалист также отметил, что таким мероприятиям он все-таки предлагает не способствовать. "Ношение масок может помочь в отдельных случаях, однако в таких ситуациях дистанцирование имеет решающее значение", - сказал Перевощиков.

Он также указал, что с эпидемиологической точки зрения важно оценивать, насколько много неотслеживаемых случаев заражения. На прошлой неделе таковых было семь, еще неделю назад - девять, а за неделю до этого - 27. В конце концов выяснилось, что почти половина этих людей заразилась за границей.

Он признал, что стоит быть очень осторожными, открывая границы и увеличивая число полетов.

Перевощиков напомнил, что самоизоляция сроком на две недели относится ко всем людям, которые приехали в Латвию из-за границы, за исключением Литвы и Эстонии. Однако, возможно, в ближайшем будущем этот принцип будет пересмотрен, отметил он.

По его словам, в Европе эпидемиологи дискутируют по данному вопросу и согласны с мнением Еврокомиссии, что в странах, где уровень заболеваемости и риски практически одинаковы, можно было бы перемещаться свободнее.

Характеризуя ситуацию в мире в целом, Перевощиков сказал, что на прошлой неделе зарегистрировано максимальное число случаев Covid-19 с начала пандемии, благодаря быстрому распространению в странах Америки, особенно в Бразилии.

В свою очередь в странах Евросоюза в большинстве наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, что продолжается уже несколько недель. На прошлой неделе зарегистрировано наименьшее число случаев с начала марта, указал специалист.