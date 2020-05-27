Фото и видео ⟩ В Плявиняс водитель грубо нарушил правила и попал под поезд

После удара состав поезда протащил Volvo несколько метров вперед, пока машина не остановилась прямо на рельсах недалеко от переезда.

Галерея: ДТП в Плявиняс

Известно, что выбраться с водительского места мужчине помогли работники железной дороги, привлечение Пожарно-спасательной службы для этого не потребовалось.

Пострадавшего медики срочно доставили в ближайшую больницу. Примерно через час Volvo удалось снять с рельсов и движение поездов было восстановлено.

ФОТО: Degpunktā

"Переезд оборудован звуковым сигналом и барьером. В данном случае все это работало. В связи с ДТП хочу еще раз напомнить, что вблизи железной дороги стоит быть внимательными и перед пересечением рельсов необходимо убедиться, что не приближается поезд. Как видим, это относится как и к пешеходам, так и к водителям", - указала представитель Latvijas dzelzceļš Элла Петермане.

По факту произошедшего начато расследование. В ходе него стражи порядка должны выяснить причины агрессивных действий водителя.

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