Подробности продолжения сезона НХЛ: всего два города и 24 команды

Во вторник Беттмэн в видеообращении официально сообщил, что сезон НХЛ продолжат 24 команды, набравшие до перерыва (12 марта) больше всего процентов. Они подсчитываются, если разделить заработанные очки на максимально возможные очки. Остальные семь команд НХЛ будут готовиться к церемонии драфта и для них сезон завершится.

Беттмэн рассказал, что регулярный сезон НХЛ считается закрытым, матчи продолжатся в формате 24 команд в двух городах, которые будут названы позже, когда станет более ясным развитие коронавируса в США.

Команды каждой конференции проведут игры в одном городе, в котором также будет находиться их тренировочный центр и гостиницы. Команды в город смогут отправиться с ограниченным числом обслуживающего персонала (всего 50 человек).

Оставшуюся часть сезона могут принять два из этих городов: Коламбус, Чикаго, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто или Ванкувер.

Беттмэн указал, что лига готова продлить сезон до осени, однако конкретные даты названы не были. Комиссар лиги также указал, что следующий сезон планируется провести в полном объеме.

The @NHL has released a Return to Play Plan for the 2019-20 season.



◾ 24 teams to compete for #StanleyCup

◾ 2 hub cities will host games

◾ Protocol for return to training

◾ Draft Lottery



Full Details: https://t.co/JGXioEC4FA pic.twitter.com/3KoUjPRsq4 — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 26, 2020

Четыре сильнейшие команды с каждой конференции проведут турниры между собой, в них будут установлены номера посева на матчи плей-офф. Остальные восемь команд каждой конференции будут разделены на пары и проведут матчи до трех побед. Победившая команда выйдет в первый круг плей-офф и присоединится к остальным посеянным командам своей конференции.

До скольки побед команды будут играть в первом и втором круге плей-офф, пока неизвестно.

Известно, что финалы конференций и финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли будут проводиться до семи побед.

Кроме того, Беттмэн рассказал, что первые два круга плей-офф могут быть разыграны в течение месяца.