ФОТО ⟩ Его зовут Илья. Александр Овечкин во второй раз стал отцом

"Спасибо тебе, моя любимая за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!", - подписал фотографию хоккеист.

Как рассказала супруга хоккеиста Настасья Шубская в Instagram, рост малыша составляет 55 сантиметров, а вес - 3 800 граммов.

Напомним, о беременности Шубская сообщила в феврале этого года. Она опубликовала в Instagram фотографию с округлившимся животиком и написала, что супруги очень ждут малыша.

Первый сын пары - Сергей - появился на свет в августе 2018 года. Мальчика назвали в честь старшего брата Александра, погибшего в 1995-м году в возрасте 25 лет.