ФОТО ⟩ Его зовут Илья. Александр Овечкин во второй раз стал отцом

Российский хоккеист Александр Овечкин во второй раз стал отцом - у него родился второй сын. Об этом сам Овечкин сообщил в Instagram.
"Спасибо тебе, моя любимая за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!", - подписал фотографию хоккеист.
Как рассказала супруга хоккеиста Настасья Шубская в Instagram, рост малыша составляет 55 сантиметров, а вес - 3 800 граммов.
Напомним, о беременности Шубская сообщила в феврале этого года. Она опубликовала в Instagram фотографию с округлившимся животиком и написала, что супруги очень ждут малыша.
Первый сын пары - Сергей - появился на свет в августе 2018 года. Мальчика назвали в честь старшего брата Александра, погибшего в 1995-м году в возрасте 25 лет.
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