"Кто-то ругнется, и все смеются". Бусулис рассказал об отношениях с Киркоровым, Пугачевой и другими

Бусулис объяснил, что сначала ему было легко, потому что из всех звезд по имени он знал только Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву.

"С Пугачевой мы пару раз поздоровались, а потом она вместе с Максимом Галкиным посетила мой концерт в Юрмале. Я сам пригласил их, они отсидели обе части концерта. Ну круто! Но сказать, что я там свой..." - начал он.

"Не скажу, что я там случайный персонаж или прохожий, но на тусовках я бывал нечасто. Меня не приглашают. Я гость, и ко мне так и относятся", - добавил он.

Музыкант отметил, что российские знаменитости являются "интересными людьми" из-за особенностей своей коммуникации.

"Например, за столиком сидят поэты, писатели, музыканты - словом, интеллигентные люди. И тут неожиданно кто-то говорит слово "бл***", и все остальные смеются!

Как вообще такое возможно - превратить это в что-то смешное? Ну вот, этому я хотел бы научиться", - добавил Бусулис.