Кулдигская больница вводит бесплатную услугу во время родов - веселящий газ

Руководитель родильного и гинекологического отделения Наталья Гайлите рассказала: "В прошлом году мы использовали этот метод обезболивания в тестовом варианте. Персонал и молодые мамочки были этим очень удовлетворены, поэтому сейчас больница нашла возможность это приобрести, более того, услуга будет бесплатной".

Руководитель отделения отметила, что обезболивание во время родов очень важно, так как помогает мамочкам концентрироваться на процессе родов и дыхании, кроме того, роды происходят естественно, и веселящий газ не вредят мамочке или малышу.

Веселящий газ обладает успокаивающим и расслабляющим действием. У него слабый сладкий запах и вкус. Вдыхаемый газ - смесь оксида азота и кислорода. Он быстро падает в кровь и попадает в органы, которые принимают и передают дальше импульсы боли. Импульсы боли снижаются с увеличением выделения эндорфинов.

Родильное отделение Кулдигской больницы будет предлагать и эпидуральную анестезию, однако платная услуга.