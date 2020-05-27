Риски Covid-19 не уменьшили спрос на детские летние лагеря

Риски Covid-19 и связанные с ними усиленные меры безопасности не уменьшили спрос на летние лагеря для детей, и почти все запланированные группы в детских летних лагерях уже укомплектованы, сообщила руководитель портала E-nometnes.lv Илзе Звауне Латвийскому радио.
В соответствии с рекомендациями Государственного центра содержания образования и Минздрава открытие большинства детских лагерей переносится на июль и август. Это связано с тем, что дети не могут находиться в школах, когда там проходят консультации и экзамены.
На вопрос о том, повысятся ли цены за лагеря из-за большего количества требований безопасности, Звауне ответила, что, по результатам опроса организаторов, 59,3% не изменят цены.
Как сообщалось, несмотря на объявленное из-за пандемии Covid-19 чрезвычайное положение, правительство на прошлой неделе приняло решение разрешить с 1 июня детские летние лагеря.
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