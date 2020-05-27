Covid-19: в Литве и Эстонии по одному умершему, в России - 161

Эстония

За последние сутки в Эстонии выявлено шесть новых случаев коронавируса. От вызванных коронавирусом осложнений скончался один человек, сообщила пресс-служба департамента здоровья Эстонии.

За минувшие сутки в Эстонии сделано 1527 тестов на Covid-19.

По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась в Эстонии 29 пациентам, искусственная вентиляция легких никому из больных не нужна. Из больниц на сегодня выписаны в общей сложности 327 человек, завершены 339 случаев заболевания.

По состоянию на утро среды выздоровели 1561 человек.

Всего в Эстонии сделано более 79 000 первичных тестов, из них 1840 дали позитивный результат на коронавирус.

Литва

В Литве за сутки подтверждено 8 новых случаев коронавируса, их общее составляет 1647. От коронавируса умер еще один человек, сообщил Минздрав Литвы.

Все еще больны 389 человек, выздоровело 1184. От коронавируса в Литве умерло в общей сложности 66 человека, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.

За сутки в Литве проверены 6174 пробы на коронавирус, общее число проб составляет 281 232.

Россия

В России - 8338 новых случаев заболевания Covid-19, что на 577 человек меньше, чем днем ранее. Всего с начала эпидемии в стране заболели 370 680 человек, пишет "Медуза".

За минувшие сутки в России умер еще 161 пациент с коронавирусом. Общее число погибших достигло уже 3968 человек.

Всего проведено более 9,4 миллиона тестов на выявление коронавируса, за последние сутки — 255 тысяч.