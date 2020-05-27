На крыше т/ц Domina пройдут три автоконцерта

На концертах выступят Carnival Youth, Dziļi violets, Dakota, Ducele и фортепианное трио Латвийского национального симфонического оркестра.

Цель благотворительных концертов – поддержка проекта "Дающему воздается" (Dots devējam atdodas). Все деньги за проданные билеты будут направлены на поддержку представителей творческих индустрий, которые из-за кризиса Covid-19 остались без средств к существованию.

в четверг, 4 июня , в 20.00-21.00 можно будет послушать концерт популярных латвийских групп Carnival Youth и Dziļi violets ;

, в 20.00-21.00 можно будет послушать концерт популярных латвийских групп и ; в пятницу, 5 июня , в 20.00-21.00 зрителей порадует выступление Ducele и группы народной задорной музыки Dakota ;

, в 20.00-21.00 зрителей порадует выступление и группы народной задорной музыки ; в субботу, 6 июня, в 20.00-21.00 для ценителей классической музыки выступит фортепианное трио Латвийского национального симфонического оркестра.

Для того, чтобы прослушивание концерта было удобным, музыкантов можно будет слушать на специальной созданной радиочастоте в колонках своего автомобиля. На место проведения концерта (4-й этаж крыши автостоянки т/ц Domina Shopping, сторона A, ул. Иерикю, 3, Рига) въезд разрешен только легковым автомашинам.

Карточку для въезда на концерт для автомашины можно купить в предварительной продаже на сайте Biļešu Serviss в информационном центре Domina Shopping, с соблюдением обязательной дистанции 2 метра.

Одна карточка для въезда, или билет на концерт, предусмотрена для одной автомашины.

В каждой автомашине может находиться один человек или лица, живущие в одном домохозяйстве. На месте проведения концерта будут приниматься все меры безопасности, предусмотренные в государстве в чрезвычайном положении, поэтому выходить из автомашин во время концерта не разрешается.

Посетители концерта смогут заказать блюда и напитки с доставкой из ресторанов и кафе т/ц Domina Shopping.