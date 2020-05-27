У школьников все-таки будет возможность подзаработать на летних каникулах

Планируется, что программа продлится два месяца - с 1 июля по 31 августа.

Минблаг принял такое решение в связи с уменьшением заболеваемости Covid-19 и планом правительства не продлевать чрезвычайное положение после 9 июня, пояснила министр благосостояния Рамона Петравича. Решение принято также с учетом мнений эпидемиологов.

До 3 июня NVA опросит работодателей, которые уже подали заявки на программу занятости школьников, чтобы выяснить, какие предложения остаются актуальными.

До 8 июня пройдет оценка претендентов в комиссиях при филиалах агентства, а до 18 июня будут приняты решения.

Школьники могут регистрироваться на программу удаленно. С 10 июня начнется регистрация в Латгале, с 11 июня - в Видземе, с 12 июня - в Рижском регионе, с 13 июня - в Курземе и Земгале.

Работодатели за трудоустройство школьников получают дотацию в размере 50% от минимальной зарплаты, за трудоустройство школьника-инвалида - в размере минимальной зарплаты.