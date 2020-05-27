Ср, 27.05.2020
В начале пандемии доля людей, заразившихся за границей, составляла 80%, а сейчас их немного. Юрий Перевощиков, представитель SPKC

В Огрском крае возник пожар в ангаре площадью 1800 квадратных метров

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В среду возник пожар площадью 1800 кв. м в одном из ангаров в Огрском крае, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 11.26 VUGD получила вызов в Мадлиенскую волость Огрского края, где загорелась крыша ангара. Как сообщила представитель VUGD Агрита Витола, общая площадь здания составляет 1800 кв. м, и крыша горит по всей площади.

На месте происшествия работают 38 пожарных, которые пытаются ограничить распространение огня. В тушении пожара задействованы четыре автоцистерны и две автолестницы.

Информации о том, что в результате пожара пострадали люди, нет.

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