В Огрском крае возник пожар в ангаре площадью 1800 квадратных метров

В 11.26 VUGD получила вызов в Мадлиенскую волость Огрского края, где загорелась крыша ангара. Как сообщила представитель VUGD Агрита Витола, общая площадь здания составляет 1800 кв. м, и крыша горит по всей площади.

На месте происшествия работают 38 пожарных, которые пытаются ограничить распространение огня. В тушении пожара задействованы четыре автоцистерны и две автолестницы.

Информации о том, что в результате пожара пострадали люди, нет.