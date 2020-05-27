Слишком громко: Владельцу Mustang отомстили, задув строительную пену в выхлопные трубы

В автомобильном обществе машины с громкими глушителями уважают. Каждое прикосновение к педали газа, каждый дополнительный децибел нередко встречается еще более громкими овациями. Однако, так как люди очень разные, хватает и тех, кому приятнее сидеть в кресле-качалке на террасе и смотреть на закат.

С таким соседом, личность которого не установлена, пришлось уживаться Робинсону, восьмицилиндровый двигатель Ford Mustang V8 которого был вынужден замолчать из-за задутой в выхлопные трубы пены. Анонимный сосед оставил у машины Робинсона и записку, в которой настаивает, что в течение 14 дней мужчине нужно сменить глушители на стандартные, иначе он пострадает еще больше.

ФОТО: Facebook/Aaron Robinson

О каком V8 Ford Mustang идет речь - неизвестно, однако, если это актуальный Mustang GT, то он должен быть оборудован и тихим режимом работы, который инженеры компании назвали Good Neighbor Mode.

ФОТО: Ford

Он позволяет владельцу заранее запрограммировать, чтобы, например, с 8 часов вечера до 7 часов утра машина просыпалась без громкого рева и не мешала покою соседей. Кто знает, может быть, Робинсон забыл систему активировать, а может соседу просто не нравятся ни Mustang, ни Робинсон.