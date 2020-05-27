В Одни Ворота: Почему хозяева берут очки чаще? Мистика в спорте

В новом выпуске "В Одни Ворота!" изучаем материал о детальном разборе домашнего преимущества. Это важно, потому что гостевой гол в Лиге чемпионов часто работает как холодный душ, при этом условия гостевых команд уже давно не такие суровые как во времена изобретения этого правила.

В прошлом сезоне "Норвич" покрасил гостевую раздевалку в розовой цвет - есть теория, что этот цвет минимизирует выработку тестостерона и успокаивает. Итог - 15 домашних побед в 23 матчах и выход в АПЛ.

Домашнее преимущество остаётся одним из самых мистических и загадочных вопросов спорта: в 1888 году домашняя команда побеждала в 59% матчей, к 2020-му этот показатель достиг 45%.

По этому исследованию видно, что кривые очень медленно, но очень уверенно идут друг к другу и, возможно, когда-нибудь сойдутся. Согласно общепринятому мнению, хозяева берут очки чаще. Вот основные версии, почему:

Поддержка болельщиков.

Давление трибун на судью.

Более привычные для хозяев размеры поля и стрижка газона.

Усталость из-за дальних переездов. Хозяева спят в домашних постелях, а гости – в незнакомых отелях под шум улицы.

Психологический стресс соперника – чужая страна, город, раздевалка, климат и так далее.

Об этом, а также о новостях спорта в наше интересное время в новой программе "В одни ворота!".

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