Несмотря на то, что режим чрезвычайной ситуации в Латвии действует минимум до 9 июня, жизнь в стране постепенно возвращается в прежнее русло. Например, с наступлением теплой погоды на улочки Старой Риги вернулись летние террасы кафе и ресторанов. Конечно, социальное дистанцирование никто не отменял, и заведения смогут принять меньше клиентов, чем раньше, но все равно - приятно видеть жизнь на улицах города! Посмотрите фотографии и вы: