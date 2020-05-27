Ср, 27.05.2020
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Риск распространения Covid-19 в центрах социального ухода. В чем причина?

Дезинфектор. Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Риск распространения Covid-19 в центрах социального ухода увеличивается из-за занятости многих сотрудников на нескольких местах работы, заявила агентству LETA старший эксперт департамента социальных услуг Министерства благосостояния Эгита Дорожкина.

Еще одним увеличивающим риск фактором является плотное размещение людей в таких центрах и то, что на ограниченной территории одновременно находится большое число лиц - и постояльцев, и работников, подчеркнула Дорожкина.

Принимая во внимание эти риски, 28 февраля Минблаг разослал рекомендации по предотвращению распространения Covid-19 центрам социального ухода.

После объявления чрезвычайного положения было приостановлено предоставление финансируемых государством услуг социального ухода, а оказывающим их учреждениям были направлены дополнительные рекомендации, в том числе по ограничению количества посетителей, мониторингу симптомов среди постояльцев и работников, реструктуризации помещений с целью обеспечения изоляции.

Так как большинство этих учреждений находятся в ведении самоуправлений, 17 марта всем самоуправлениям было направлено письмо, в котором Минблаг призывал их обеспечить соблюдение рекомендаций.

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