Кариньш: в следующем году зарплаты медиков должны вырасти на 20%

Комментируя вопрос об увеличении зарплат медиков, премьер сказал, что он будет рассматриваться в контексте бюджета и налогов в 2021 году.

"В следующем году должен быть 20-процентный прирост зарплат медиков. Это повлияет на бюджет, но мы говорим о том, как решить вопрос оплаты труда медиков, а заодно и вопрос оплаты труда педагогов", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, в конце апреля профессиональные организации медиков и педагогов потребовали немедленно возобновить в правительстве и Сейме дискуссии о ранее обещанном выделении финансирования на увеличение зарплат медиков и учителей уже в этом и в последующие годы.