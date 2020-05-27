"Я что, не человек? Не имею право заболеть?" Кадыров о катетере на руке

Видео: Фрагмент из удаленного сюжета ЧГТРК "Грозный"

"Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек", - сказал Кадыров в прямом эфире в социальной сети Instagram директора ЧГТРК "Грозный" Ахмеда Дудаева.

Кадыров также сообщил, что с начала пандемии регулярно проходит обследования в Грозном.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус. Официального подтверждения этому со стороны властей не последовало, спикер парламента Чечни Магомед Даудов лишь заявил, что информация о заболевании Кадырова - это "сплетни", а глава региона здоров.