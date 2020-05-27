"Я что, не человек? Не имею право заболеть?" Кадыров о катетере на руке

Глава Чечни Рамзан Кадыров 26 мая пришел на совещание республиканского оперативного штаба в Грозном с катетером на руке. На это обратила внимание "Новая газета". Сюжет с заседания опубликовала ЧГТРК "Грозный", но позже удалила. Кадыров прокомментировал, что происходит.
Видео: Фрагмент из удаленного сюжета ЧГТРК "Грозный"
"Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек", - сказал Кадыров в прямом эфире в социальной сети Instagram директора ЧГТРК "Грозный" Ахмеда Дудаева.
Кадыров также сообщил, что с начала пандемии регулярно проходит обследования в Грозном.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус. Официального подтверждения этому со стороны властей не последовало, спикер парламента Чечни Магомед Даудов лишь заявил, что информация о заболевании Кадырова - это "сплетни", а глава региона здоров.
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