В России в статистику Covid-19 не будут включать заболевших без жалоб

"В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", - сказано в документе.

Как известно, Россия на данный момент занимает третье место в мире по количеству заболевших коронавирусом. С начала пандемии в России были зарегистрированы 370 680 случаев заболевания Covid-19. В последние дни ежедневный прирост новых случаев составляет 8-9 тысяч человек.