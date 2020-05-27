Ср, 27.05.2020
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В России в статистику Covid-19 не будут включать заболевших без жалоб

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Минздрав России выпустил рекомендации, согласно которым люди с положительным анализом на Covid-19, но не имеющие жалоб, не должны включаться в статистику заболеваемости, пишет "Медуза".

"В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", - сказано в документе.

Как известно, Россия на данный момент занимает третье место в мире по количеству заболевших коронавирусом. С начала пандемии в России были зарегистрированы 370 680 случаев заболевания Covid-19. В последние дни ежедневный прирост новых случаев составляет 8-9 тысяч человек. 

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