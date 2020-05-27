Липман: Лукашенко слишком смело взял на себя право игнорировать коронавирус

"Может быть, это неэтично, но я доволен тем, что Швейцария отказалась претендовать на проведение чемпионата мира 2021 года и IIHF не стала выступать с этой инициативой", - признался Липман.

Напомним, в этом году чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Швейцарии, но он был отменён из-за пандемии Covid-19.

В то же время Липман отметил, что не испытывает иллюзий касательно заполняемости трибун на чемпионате в следующем году:

"Психология людей такова: сразу же они не согласятся с тем, что пандемия закончилась. Они не смогут тут же отбросить мысли о ней. Даже если этот вопрос будет официально снят с повестки дня. Всё равно люди продолжат бояться коронавируса. Поэтому далеко не факт, что они рискнут идти на стадион и заполнять трибуны до отказа".

Комментируя ситуацию в Беларуси, с которой Латвии придётся объединять усилия по проведению следующего чемпионата, Липман отметил:

"Если рассматривать отдельно Беларусь, то, конечно, она слишком смело взяла на себя право проигнорировать этот коронавирус. Ну, точнее, это Лукашенко принял такое решение. Но если к следующей весне проблема исчезнет, то она исчезнет у всех. И уж точно белорусы при любых обстоятельствах согласятся проводить чемпионат мира".

Согласно нынешним планам, в 2022 году турнир должна принять у себя Финляндия (Хельсинки и Тампере), в 2023 году - Россия (Санкт-Петербург), в 2024 году - Чехия (Прага и Острава), а в 2025 году - Швеция и Дания.