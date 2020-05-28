Врачей отправляют в эпицентр заражения без средств защиты, допрашивают в СК, им звонят с угрозами

Заявивших об отсутствии выплат врачей скорой из Рязани восприняли как группу оппозиционеров. "В воображении главврача мы какая-то подрывная группа, которая занимается протестной деятельностью, - смеется член профсоюза работников скорой Дмитрий Новоселов. - Минздрав региона тоже пытается представить нас как "группу недовольных", которая мешает работе".

Видеообращение сотрудников рязанской скорой показали в эфире программы "60 минут" на "России 1"; сюжет о них попал и в новости на Первом канале. Местные власти были этим шокированы, рассказывает Новоселов. К главе рязанской ячейки профсоюза работников здравоохранения "Действие" Жанне Козловой приехала полиция, чтобы "провести профилактическую беседу" и напомнить, что "в данной ситуации участие в акциях может быть наказуемо", вспоминает Новоселов (управление МВД по региону не ответило на запрос "Медузы"). Был привлечен и Следственный комитет.

"Наше руководство обратилось в СК, всех участников видео вызывали к следователю. Спрашивали, "не является ли это какой-то проплаченной акцией, сколько дали денег, как вы пробились на телевидение, кто разрешил общаться с прессой" - паранойя какая-то! - удивляется Новоселов. - Это не акция несистемной оппозиции - просто люди, доведенные до крайности, взяли и записали видео" (в рязанском СК обратили внимание "Медузы", что обращение сотрудников скорой стало материалом доследственной проверки).

Иногда для наказания нелояльных врачей используется сама ситуация пандемии: собеседник "Медузы", попросивший не раскрывать его имя из-за угрозы увольнения, рассказал, как его коллегу насильно перевели на работу с больными Covid-19, не обеспечив средствами защиты. Врач восприняла это как попытку подвергнуть ее жизнь опасности. "Человек работал на одной должности - его вызывают и говорят, что с понедельника ты идешь работать в инфекционное отделение с температурящими больными. А не хочешь выходить - значит, совсем увольняйся. Просто ставят перед фактом. Не на смерть отправляют, но… Оно принимает больных температурящих - мы же не знаем, коронавирус это или нет. Пока возьмут анализ, пока придет результат, ты уже с ним поработал!" — делится собеседник "Медузы".

Северо-Запад. "Фейки" и запрет на общение со СМИ

В начале апреля из больницы в Питкяранте уволились анестезиологи и реаниматологи: врачи объяснили, что их просто не обеспечили средствами защиты, которые необходимы при работе с пациентами с Covid-19.

"В газетах пишут, что мы ушли, потому что не хотим работать с этими пациентами. Но причина-то была в другом. Мы беззащитны, вообще безоружны, - говорила порталу "Правмир" заведующая реанимационным отделением ЦРБ Юлия Виноградова. - Зачем бросаться под танк без гранаты?"