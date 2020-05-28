ДТП в Пурвциемсе: по вине пьяной без водительских прав пострадал пешеход

ДТП случилось поздно вечером, после 22.00, на улице Дзелзавас вблизи перекрестка с улицей Илукстес.

"Я ехал с улицы Дзелзавас, ехал прямо, девушка меня не пропустила, я по инерции от удара ушел вправо, зацепил девушку и оказалось, как есть. Больше ничего не помню.

Ехал, конечно, на зеленый свет, 50-58 км/час, девушка не пропустила и въехала в левый бок", - рассказал водитель Volkswagen Александр.

От столкновения его автомобиль укатился на траву. Пересекая пешеходную дорожку, машина задела девушку, которая в тот момент шла по своим делам. Она серьезно пострадала - понадобилась операция в больнице.

По словам представителя дорожной полиции Хельмута Сташко, ДТП произошло по вине водителя Volvo, которая, совершая левый поворот, не пропустила водителя Volkswagen, ехавшего по улице Дзелзавас со стороны улицы Гунара Астрас.

Как выяснилось, водитель Volvo села за руль в алкогольном опьянения, а прав у нее никогда не было.

Водители автомобилей, задействованных в ДТП, не пострадали и от помощи медиков отказались.

Полиция просит отозваться очевидцев ДТП, позвонив на номер 67086976 или 26653627.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке