Чт, 28.05.2020
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Фото и видео ⟩ Пикет против строительства здания СГБ на месте бывшего велотрека Marss

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

В четверг, 28 мая, активисты на всем протяжении улицы Бривибас вышли на пикет против строительства здания Службы государственной безопасности (СГБ) на улице Бривибас, 207, на месте бывшего велотрека Marss. 

Видео: Пикет против строительства здания СГБ 

Согласно ранее заявленным планам, участники акции протеста с плакатами в руках растянутся от памятника Свободы до территории велотрека.

Поскольку ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19, предусматривают, что в пикете могут участвовать не более 25 человек, заявки поданы от 16 организаторов.

Пикетчики ранее заявили, что будут стоять на расстоянии более 10 м друг от друга.

Участники акции требуют сохранения деревьев и значимой культурно-исторической территории.

Галерея: Пикет против строительства здания СГБ

Как сообщалось, четыре общественные организации смогли собрать подписи 15 500 жителей за создание в этом месте парка, чтобы не допустить вырубки нескольких десятков деревьев и восстановить общественную зеленую зону на территории бывшего велотрека Marss.

Ранее в СГБ агентству LETA сообщили, что решение о строительстве нового здания в этом месте было принято в 2017 году, а в этом году начнутся строительные работы.

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