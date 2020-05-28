Фото и видео ⟩ Пикет против строительства здания СГБ на месте бывшего велотрека Marss

Видео: Пикет против строительства здания СГБ

Согласно ранее заявленным планам, участники акции протеста с плакатами в руках растянутся от памятника Свободы до территории велотрека.

Поскольку ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19, предусматривают, что в пикете могут участвовать не более 25 человек, заявки поданы от 16 организаторов.

Пикетчики ранее заявили, что будут стоять на расстоянии более 10 м друг от друга.

Участники акции требуют сохранения деревьев и значимой культурно-исторической территории.

Галерея: Пикет против строительства здания СГБ

Как сообщалось, четыре общественные организации смогли собрать подписи 15 500 жителей за создание в этом месте парка, чтобы не допустить вырубки нескольких десятков деревьев и восстановить общественную зеленую зону на территории бывшего велотрека Marss.

Ранее в СГБ агентству LETA сообщили, что решение о строительстве нового здания в этом месте было принято в 2017 году, а в этом году начнутся строительные работы.