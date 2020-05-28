Фото и видео ⟩ Пикет против строительства здания СГБ на месте бывшего велотрека Marss

В четверг, 28 мая, активисты на всем протяжении улицы Бривибас вышли на пикет против строительства здания Службы государственной безопасности (СГБ) на улице Бривибас, 207, на месте бывшего велотрека Marss.
Видео: Пикет против строительства здания СГБ
Согласно ранее заявленным планам, участники акции протеста с плакатами в руках растянутся от памятника Свободы до территории велотрека.
Поскольку ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19, предусматривают, что в пикете могут участвовать не более 25 человек, заявки поданы от 16 организаторов.
Пикетчики ранее заявили, что будут стоять на расстоянии более 10 м друг от друга.
Участники акции требуют сохранения деревьев и значимой культурно-исторической территории.
Галерея: Пикет против строительства здания СГБ
Как сообщалось, четыре общественные организации смогли собрать подписи 15 500 жителей за создание в этом месте парка, чтобы не допустить вырубки нескольких десятков деревьев и восстановить общественную зеленую зону на территории бывшего велотрека Marss.
Ранее в СГБ агентству LETA сообщили, что решение о строительстве нового здания в этом месте было принято в 2017 году, а в этом году начнутся строительные работы.
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