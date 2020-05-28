Чт, 28.05.2020
Пограничники сказали, что я в Эстонии. Я никогда не слышал об этой стране. Меня на 17 месяцев посадили в тюрьму, потому что я не пришел вовремя на работу.

Фото ⟩ На закате в Марупе прошел автоконцерт. Необычный опыт!

Проект "Концерты в Марупе на закате" (Saulrieta koncerti Mārupē) начал свой третий сезон. В среду, 27 мая, состоялось выступление группы Very Cool People. 

Зрители из своих автомобилей могли слушать ритмы фанка и джаза. Смотрите, как это было в нашем фоторепортаже!

Галерея: Концерт группы Very Cool People в Марупе

На следующем мероприятии выступит творческая формация Gapoljēri, а на большой экране будет показан фильм с Дени де Вито "Такса".

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