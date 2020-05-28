Фото ⟩ На закате в Марупе прошел автоконцерт. Необычный опыт!

Проект "Концерты в Марупе на закате" (Saulrieta koncerti Mārupē) начал свой третий сезон. В среду, 27 мая, состоялось выступление группы Very Cool People.
Зрители из своих автомобилей могли слушать ритмы фанка и джаза. Смотрите, как это было в нашем фоторепортаже!
Галерея: Концерт группы Very Cool People в Марупе
На следующем мероприятии выступит творческая формация Gapoljēri, а на большой экране будет показан фильм с Дени де Вито "Такса".
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