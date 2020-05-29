Фото ⟩ Главные героини сериала "Зачарованные" - тогда и сейчас

Фиби Холливелл (Алисса Милано)

Младшая сестра обладала способностью видеть будущее и прошлое, а в третьем сезоне научилась левитации, а потом приобрела силу эмпата. Фиби умеет писать заклинания.

В начале сериала была Фиби была самой легкомысленной из сестер и не имела постоянной работы. Потом она закончила брошенный ранее колледж и получила работу автором колонки советов в журнале The Bay Mirror. Карьера журналиста у девушки развивалась стремительно.

Примечательно, что Фиби имела склонность к злу, после брака с Источником Зла, она даже стала Королевой Подземного мира. Ближе к концу сериала она встречает Куп (купидона), который влюбляется в нее. Влюбленные женятся и у них рождается трое детей - все девочки.

Пейдж Мэтьюс (Роуз Макгоуэн)

Сестра по матери и самая младшая сестра Зачарованных. Ее ввели в сериал после смерти Пруденсии. Может перемещаться сама и перемещать предметы, умеет лечить и изменять внешность.

Актриса Роуз Макгоуэн была одной из первых, кто рассказал о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Именно после ее слов, в 2017 году, на главу крупнейшей голливудской кинокомпании посыпались обвинения. В интервью изданию The New York Times Макгоуэн рассказала о том, какую сумму ей предлагали за молчание.

Следом была история с обвинением в хранении наркотиков и арест. Девушка все отрицала и винила Харви, говоря, что документы были подделаны. В начале 2018 года стало известно, что экс-менеджер Макгоуэн Джилл Мессик покончила жизнь самоубийством. Родные связывали произошедшее со скандалом вокруг Вайнштена.

Любопытный факт, в прошлом Роуз встречалась с с Мэрилином Мэнсономю. Она также снялась в его музыкальном клипе "Coma White" и была бэк-вокалисткой в композиции "Posthuman". Пара рассталась из-за пристрастия артиста к кокаину.

В 2018 году сериал был перезапущен. В нем уже были новые актеры, а сюжет немного претерпел изменения. Первый сезон был принят публикой и продюсеры продлили сагу на второй.