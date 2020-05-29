Пт, 29.05.2020
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Фото ⟩ Главные героини сериала "Зачарованные" - тогда и сейчас

"Зачарованные"

ФОТО: https://www.instagram.com/charmed90s/

В 1998 году на экраны вышел драматический сериал с элементами комедии "Зачарованные" (Charmed) про трех сестер, которые оказались потомственными ведьмами. Храбрые родственницы на протяжении восьми сезонов сражались со злыми существами, такими как демоны и колдуны. 

Сериал стал невероятно популярным. Первая его серия собрала у экранов 7,7 миллионов телезрителей, что стало рекордом телеканала. 

В первых трех сезонах рассказывалось о трех сестрах Прю (Шеннен Доэрти), Пайпер (Холли Мари Комбс) и Фиби (Алисса Милано). После смерти Прю в финале третьего сезона, сестра по матери Пейдж Мэтьюс (Роуз Макгоуэн), занимает ее место в троице и битва со злыми силами продолжается. 

Давайте вспомним, как выглядели герои этого сериала и как они выглядят сейчас. 

Прю (Шеннен Доэрти)

Старшая сестра - Пруденсия (Прю) была яркой и запоминающейся. Героиня Шеннен обладала силой телекинеза. Была сильнейшей из сестер. Кроме того, она могла создавать астральную проекцию, то есть перемещать свой дух в пространстве. 

Впрочем, жизнь самой Шеннен Доэрти не получилась радужной. Оказалось, что пять лет назад она поборола рак, но онкоболезнь снова вернулась. Об этом со слезами на глазах она призналась в эфире утреннего шоу Good Morning America.

Актриса указала, что хотела, чтобы люди узнали это от нее самой. 

"Через несколько дней или недель всплывет наружу, что у меня четвертая стадия рака, что рак вернулся", - плача сказала она. 

Доэрти невероятно напугана. Она рассказала, как открыла диагноз маме и мужу. 

Рак молочной железы был диагностирован у Шеннен Доэрти в 2015 году. Два года звезда отчаянно боролась с болезнью. Актриса прошла курс химиотерапии. Наступила ремиссия. Артистка вернулась к работе и снялась в перезапуске культового сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210".

Пайпер Холливелл (Холли Мари Комбс)

Вторая сестра - Пайпер Холливелл в исполнении Холли Мари Комбс. В начале сериала умеет только останавливать время, а потом она научилась взрывать предметы во время приступов гнева. Ее сверхсила заключена в руках. Так как Пайпер по профессии - повар, то великолепно варит зелья. 

Актриса Холли Мари Комбс Комбс изначально пробовалась на роль Прю Холливелл, а Шеннен Доэрти на роль Пайпер Холливелл. Но в финале кастинга девушек поменяли ролями. В пятом сезоне она уже стала продюсером сериала, и снималась в нем вплоть до финала шоу в мае 2006 года.

Сейчас Холли замужем и живет в Лос-Анджелесе с семьей и домашними любимцами. 

Фиби Холливелл (Алисса Милано)

Младшая сестра обладала способностью видеть будущее и прошлое, а в третьем сезоне научилась левитации, а потом приобрела силу эмпата. Фиби умеет писать заклинания.

В начале сериала была Фиби была самой легкомысленной из сестер и не имела постоянной работы. Потом она закончила брошенный ранее колледж и получила работу автором колонки советов в журнале The Bay Mirror. Карьера журналиста у девушки развивалась стремительно.

Примечательно, что Фиби имела склонность к злу, после брака с Источником Зла, она даже стала Королевой Подземного мира. Ближе к концу сериала она встречает Куп (купидона), который влюбляется в нее. Влюбленные женятся и у них рождается трое детей - все девочки.  

Пейдж Мэтьюс (Роуз Макгоуэн)

Сестра по матери и самая младшая сестра Зачарованных. Ее ввели в сериал после смерти Пруденсии. Может перемещаться сама и перемещать предметы, умеет лечить и изменять внешность. 

Актриса Роуз Макгоуэн была одной из первых, кто рассказал о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Именно после ее слов, в 2017 году, на главу крупнейшей голливудской кинокомпании посыпались обвинения. В интервью изданию The New York Times Макгоуэн рассказала о том, какую сумму ей предлагали за молчание. 

Следом была история с обвинением в хранении наркотиков и арест. Девушка все отрицала и винила Харви, говоря, что документы были подделаны. В начале 2018 года стало известно, что экс-менеджер Макгоуэн Джилл Мессик покончила жизнь самоубийством. Родные связывали произошедшее со скандалом вокруг Вайнштена. 

Любопытный факт, в прошлом Роуз встречалась с с Мэрилином Мэнсономю. Она также снялась в его музыкальном клипе "Coma White" и была бэк-вокалисткой в композиции "Posthuman". Пара рассталась из-за пристрастия артиста к кокаину. 

В 2018 году сериал был перезапущен. В нем уже были новые актеры, а сюжет немного претерпел изменения. Первый сезон был принят публикой и продюсеры продлили сагу на второй. 

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