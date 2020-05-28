Чт, 28.05.2020
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"Просто обгонял": за превышение скорости водитель заплатит 450 евро и на полгода лишится прав

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ФОТО: Unsplash

Должностные лица Госполиции за час работы на Видземском шоссе задержали шестерых нарушивших правила дорожного движения водителей, один из них ехал со скоростью 171 км в час, сообщили в Госполиции.

В Смилтенском крае, на автодороге Рига-Сигулда-Вецлайцене, полицейские задержали водителя BMW 1995 года рождения, который ехал со скоростью 171 км в час на участке, где разрешенная скорость составляет до 90 км в час.

Водитель пояснил, что обгонял ехавшую впереди машину и сам не заметил, что так сильно превысил скорость.

Водитель, который и ранее попадал в поле зрения полиции за подобные нарушения, был оштрафован на 450 евро.

Кроме того, он лишился прав на шесть месяцев.

В общей сложности на упомянутом участке дороги за неполный час было оформлено шесть протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости до 136 и 122 км в час.

Один из задержанных водителей управлял автомобилем без действующего водительского удостоверения.

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