Экс-футболист "Вентспилса": "Каждый месяц получал около 2000 евро в конверте"

Бывший капитан футбольного клуба "Вентспилс" Евгений Казачок в передаче Sporta studija рассказал о том, что за игру на поле выплачивалась не только официальная зарплата, но и доплата в конверте, которая составляла около 2000 евро ежемесячно.
Служба государственных доходов (СГД) обнаружила большие суммы выплачиваемые в конвертах в футбольном клубе "Вентспилс". В связи с этим случаем уже начаты уголовные процессы и обыски. 5 мая СГД и финансовая полиция провели обыск помещений и мест жительства людей, связанных с футбольным клубом "Вентспилс".
По этому делу статус лица, против которого начат уголовный процесс, применён к ранее обвиняемому за подобные преступления в Молдове президенту "Вентспилса" Адлану Шишханову, бывшему директору клуба Андрею Бутрику, менеджеру клуба Николаю Дякину и финансовому директору Сергею Усачеву.
В футбольный клуб приглашалось около 40 игроков ежегодно, заключались договора. Стандартный договор предусматривал зарплаты в зависимости от квалификации игроков от минимальной до примерно тысячи евро, но на деле игроки получали значительные суммы "в конвертах". Таким образом, футболисты за год получали от 20 000 до 35 000 евро.
В понедельник, 25 мая, в эфире передачи Sporta studija эту информацию подтвердил бывший капитан "Вентспилса" Евгений Казачок, который ещё в начале этого года сообщал о "зарплатах в конверте" новостному порталу Sportacentrs.com.
"Сказал, что хочу, чтобы всё было официально, но клуб ответил, что здесь так не делают. У всех одинаковые договора", - рассказал футболист, который согласился на предложение за неимением других вариантов.
"Я был перед выбором - оставаться в РФШ и протирать штаны на скамейке запасных или перейти в "Вентспилс", где мне дадут играть", - добавил Казачок.
Футболист не отрицает, что знал о специфике выплаты зарплат в Курземе, но друзья из клуба успокаивали, что деньги выдают вовремя.
"Официальная зарплата приходила на наш счёт 10-го числа каждого месяца, а в конверте он [Адлан Шишханов] мог выдать её тебе в любой день. Не было точной даты… Приезжаешь с игры, а он тебе даёт деньги", - рассказывает о выплатах бывший капитан клуба.
"Сначала в конверте я получал 1400 евро, но позже стал получать на 500 евро больше, так как показывал хорошие результаты. Таким образом, я получал около 2000 евро в месяц", - рассказал Казачок.
В марте этого года Казачок был не единственным игроком "Вентспилса", кто не был доволен неполученной зарплатой. К нему присоединился и Никита Колесов, оба ясно заявили о наличии зарплат "в конвертах". Позже в разговоре с порталом Sportacentrs.com Шишханов не побоялся назвать обоих спортсменов необразованными, которые неспособны выполнить свои обязательства.
Шишханов заявил, что в его команде никаких нелегальных действий не происходит, поэтому ни он, ни кто-либо из работников клуба не платил футболистам зарплат "в конвертах". Чиновник курземского клуба в своих проблемах с СГД винит бывшего президента Латвийской федерации футбола (ЛФФ) Каспара Горкша, которому он выражал поддержку на выборах президента ЛФФ, но уже вскоре стал его главным оппонентом.
"Всегда виноват судья, виноват тренер, виновата Федерация и Горкш. Однако, думаю, что важнее всё-таки навести порядок у себя", - в ответ на претензии заявляет Горкш.
Казачок готовится к новому футбольному сезону вместе с командой "Елгава", однако надежды о получении невыплаченной зарплаты очень малы, так как решение не в пользу спортсменов приняла Комиссия ЛФФ по статусу и переходам игроков.
"Были выслушаны обе стороны… Как и в арбитражном суде, так и в этом процессе рассматривались документы и факты", - поясняет принятое комиссией решение генеральный секретарь ЛФФ Эдгар Пукинскс. "На первом этапе расследования документы, поданные с обеих сторон, не свидетельствовали о нарушениях со стороны клуба, поэтому у игроков есть возможность подать апелляцию, что, как мне известно, и будет сделано", - добавил Пукинскс.
Хотя в футбольных кругах о зарплатах "в конверте" в Вентспилсе уже говорилось и до этого, ЛФФ не была проинформирована об этом. Не было оснований для подозрений, так как до момента, когда Шишханов перенял клуб (2018-й год), "Вентспилс" был примером для подражания.
"Футбольный клуб "Вентспилс" уже давно является частью латвийского футбола с высоким уровнем организации. Там всегда была чёткая система - молодёжный клуб, академия, команда высшей лиги, регулярно поступала большая поддержка от самоуправления", - поясняет Пукинскс.
"Насколько мне известно, речь в этом деле больше о последних двух годах. Исторически не было никаких сомнений в организаторской работе в клубе", - добавил секретарь.
Косвенно на нарушения в клубе указал и бывший лидер клуба Юрий Жигаев, который после знакомства с Шишхановым принял решение не продолжать карьеру в "Вентспилсе".
"В сезоне 2018 года я редко выходил на поле, будущее было неясным. Думал, поиграть ещё год… Ходили слухи, что у клуба будет новый президент. Встретились, поговорили о делах, и я понял, что нам не по пути", - рассказал Жигаев. "Президент не имел ничего против, так что мы пожали руки, и я ушёл", - добавил спортсмен.
"Могу честно сказать, что с 2008 до 2018 года в клубе не было зарплат "в конвертах". Что там происходит сейчас, да и в других командах… Я не с другой планеты и вижу, что происходит в стране, а потому допускаю, что такое есть и в других латвийских клубах", - выразил своё мнение о ситуации Жигаев.
Sporta studija сообщает, что это, возможно, не выходки противников Шишханова, а желание латвийских институций привести в порядок спорт в стране. Это подтверждает и апрельский обыск СГД в помещениях ЛФФ.
Ранее на телеканал TV3 сообщал, что против Адлана Шишханова в Молдове были выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов в организованной группе. По мнению следователей, Шишханов регулярно платил зарплаты "в конвертах", а также вёл двойную бухгалтерию.
Он финансировал и другие команды Молдовы, а также подозревался в договорных матчах. Не исключается также вероятность, что в эту незаконную сделку вовлечена и Молдовская федерация футбола.
В начале мая городская дума Вентспилса после прозвучавшей информации о нелегальных действиях в футбольной команде приняла решение продать принадлежащие ей доли капитала SIA Futbola klubs "Ventspils".
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