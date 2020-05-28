Экс-футболист "Вентспилса": "Каждый месяц получал около 2000 евро в конверте"

Казачок готовится к новому футбольному сезону вместе с командой "Елгава", однако надежды о получении невыплаченной зарплаты очень малы, так как решение не в пользу спортсменов приняла Комиссия ЛФФ по статусу и переходам игроков.

"Были выслушаны обе стороны… Как и в арбитражном суде, так и в этом процессе рассматривались документы и факты", - поясняет принятое комиссией решение генеральный секретарь ЛФФ Эдгар Пукинскс. "На первом этапе расследования документы, поданные с обеих сторон, не свидетельствовали о нарушениях со стороны клуба, поэтому у игроков есть возможность подать апелляцию, что, как мне известно, и будет сделано", - добавил Пукинскс.

Хотя в футбольных кругах о зарплатах "в конверте" в Вентспилсе уже говорилось и до этого, ЛФФ не была проинформирована об этом. Не было оснований для подозрений, так как до момента, когда Шишханов перенял клуб (2018-й год), "Вентспилс" был примером для подражания.

Эдгар Пукинскс и Каспар Горкш ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

"Футбольный клуб "Вентспилс" уже давно является частью латвийского футбола с высоким уровнем организации. Там всегда была чёткая система - молодёжный клуб, академия, команда высшей лиги, регулярно поступала большая поддержка от самоуправления", - поясняет Пукинскс.

"Насколько мне известно, речь в этом деле больше о последних двух годах. Исторически не было никаких сомнений в организаторской работе в клубе", - добавил секретарь.

Косвенно на нарушения в клубе указал и бывший лидер клуба Юрий Жигаев, который после знакомства с Шишхановым принял решение не продолжать карьеру в "Вентспилсе".

"В сезоне 2018 года я редко выходил на поле, будущее было неясным. Думал, поиграть ещё год… Ходили слухи, что у клуба будет новый президент. Встретились, поговорили о делах, и я понял, что нам не по пути", - рассказал Жигаев. "Президент не имел ничего против, так что мы пожали руки, и я ушёл", - добавил спортсмен.

Юрий Жигаев ФОТО: Latvijas futbola Virslīga

"Могу честно сказать, что с 2008 до 2018 года в клубе не было зарплат "в конвертах". Что там происходит сейчас, да и в других командах… Я не с другой планеты и вижу, что происходит в стране, а потому допускаю, что такое есть и в других латвийских клубах", - выразил своё мнение о ситуации Жигаев.

Sporta studija сообщает, что это, возможно, не выходки противников Шишханова, а желание латвийских институций привести в порядок спорт в стране. Это подтверждает и апрельский обыск СГД в помещениях ЛФФ.

Ранее на телеканал TV3 сообщал, что против Адлана Шишханова в Молдове были выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов в организованной группе. По мнению следователей, Шишханов регулярно платил зарплаты "в конвертах", а также вёл двойную бухгалтерию.

Он финансировал и другие команды Молдовы, а также подозревался в договорных матчах. Не исключается также вероятность, что в эту незаконную сделку вовлечена и Молдовская федерация футбола.

В начале мая городская дума Вентспилса после прозвучавшей информации о нелегальных действиях в футбольной команде приняла решение продать принадлежащие ей доли капитала SIA Futbola klubs "Ventspils".