При правильном ношении маска не несет угрозы

Скорее неправда - в утверждении содержится крупица правды, однако во внимание не приняты важные факты и/или контекст, таким образом, высказывание вводит в заблуждение или находится вне контекста.

Почти две тысячи человек поделились ее постом в Facebook. Сказанное ей неточно - вирусом нельзя заразиться в течение часа, и маска, при правильном ношении, не является фактором, который может увеличить риск. Кроме того, образованию нездоровой микрофлоры может способствовать только чрезмерно длительное и неправильное ношение маски.

ФОТО: Ekrānšāviņš no Facebook

Различные мифы о том, что маски могут вызвать некоторые проблемы со здоровьем, обычно популярны в Facebook.

Например, Re:Check ранее писал о фильме Plandemic, в котором ложно утверждается, что маска может активировать вирус. Эти утверждения опроверг не только Re:Check, но и ряд других проверяющих факты и журналистов.

Вопрос, однако, осложняется тем фактом, что оценки специалистов о необходимости масок противоречивы - как в Латвии, так и на международном уровне некоторые эксперты и организации не рекомендуют носить маски здоровым жителям, чтобы, например, не создавать необоснованное чувство безопасности.

Однако это не имеет ничего общего с вредностью самих масок.

Нет никаких доказательств того, что хирургические или тканевые маски при их правильном ношении могут вызвать проблемы со здоровьем.

Это не вредит себе и защищает окружающих

В посте Зепы говорится, что она почувствовала повышение температуры в течение часа после ухода за больными пациентами, работая в маске. Во-первых, инкубационный период для вируса, конечно, не может длиться всего час. По данным Центра по контролю за заболеваниями США CDC, обычно это от 4 до 5 дней, но может длиться до 14 дней.

Руководитель отдела здоровья окружающей среды департамента общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Яна Фелдмане Re:Check пояснила, что в упомянутом случае человек мог заболеть раньше, просто симптомы появились позднее.

"Именно из-за таких случаев важно использовать маску - человек уже болен, а симптомов пока нет.

С помощью маски он снижает риск заразить других, потому что маска в качестве барьера предотвращает распространение воздушных капель, которые выделяются при разговоре или кашле", - отметила Фелдмане.

Позже, в своих комментариях к посту, Зепа написала, что она понимает, что инкубационный период не был всего один час, но маска стала способствовавшим заболеванию фактором. Она также повторила это Re:Check, ссылаясь на тот факт, что она долгое время работала в медицине, никогда раньше не носила масок и редко болела.

Нет никаких доказательств того, что маска при правильном ношении является фактором, увеличивающим риск инфекции и заболеваний.

Существует риск того, что люди из-за маски будут чаще прикасаться к своему лицу, что увеличивает вероятность заражения.