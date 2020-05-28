9 июня ЧС отменят, но смягчение ограничений зависит от людей. Разработан план "гибкого реагирования"

Законопроект об управлении распространением инфекции Covid-19 подготовило Министерство юстиции.

После 9 июня будет отменена чрезвычайная ситуация, которая предусматривала ряд ограничений и запретительных мер, направленных на ограничение распространения Covid-19.

Чтобы поддержать достигнутое в ограничении пандемии и уберечь общество от повторной вспышки Covid-19, важно сохранять осторожность, в том числе соблюдать физическое дистанцирование и предотвращать чрезмерное скопление людей.

Минюст признает, что все ограничения, связанные с Covid-19, не могут быть отменены с отменой чрезвычайной ситуации.

С учетом меняющейся и трудно предсказуемой заболеваемости Сейм должен на уровне закона решать только важнейшие вопросы, делегируя правительству возможности гибко реагировать.

Минюст допускает, что при существенном ухудшении эпидемиологической ситуации в будущем может возникнуть необходимость снова объявить чрезвычайную ситуацию.

В законопроекте говорится, что после отмены чрезвычайной ситуации должен быть восстановлен общий правовой порядок. Законопроект оговаривает основные принципы работы госучреждений, права и обязанности лиц по устранению угрозы государству после отмены чрезвычайной ситуации.

Установлено три основных принципа:

Первый - минимальность ограничений прав человека, то есть права лиц могут быть ограничены только в том случае, если нет других альтернативных мер для сохранения общественного здоровья.

Второй принцип - минимизация угрозы общественному здоровью, когда меры предосторожности устанавливаются на основании анализов риска распространения инфекции в Латвии и за границей.

Третий принцип предусматривает доступность важных услуг.

Законопроект предусматривает, что госучреждения в рамках возможностей продолжат оказывать услуги удаленно, а очные услуги будут оказываться только в том случае, если их невозможно оказать удаленно.

За правительством остается право устанавливать ограничения на скопление людей, на перевозки, организацию учебного процесса, спортивных занятий и в других областях.

Законопроект включает также особые условия работы судебной системы, государственных и муниципальных учреждений, получения услуг, исполнения уголовных наказаний, обеспечения социальных и медицинских услуг.

Предусмотрены и штрафы за нарушения условий карантина или изоляции, ограничений на публичные собрания.

Штраф для физического лица составляет от 10 до 2000 евро, для юридического - от 140 до 5000 евро.

Видео: запись пресс-конференции Кабинета министров

Как после заседания заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, смягчение установленных из-за пандемии Covid-19 ограничений после отмены чрезвычайного положения 9 июня будет зависеть от ответственности общества.

Кариньш подчеркнул, что после 9 июня в стране все еще сохранятся отдельные ограничения, рекомендованные эпидемиологами. Решения об отмене конкретных ограничений будут приняты позже, они, по словам премьера, будут согласованы с Эстонией и Литвой.

"Если мы будет вести себя ответственно, то после 9 июня шаг за шагом сможем открыть экономику, вернуться к новой повседневности и рутине", - сказал премьер.

Окончательное решение по законопроекту должен принять Сейм.