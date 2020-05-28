Пособие по простою будет лишь до 30 июня. Другая поддержка - до конца года

Правительство рассмотрело подготовленный Минфином законопроект о преодолении последствий Covid-19.

Пособие по простою будет выплачиваться и после окончания чрезвычайной ситуации 9 июня, однако лишь до 30 июня.

Налогоплательщики, пострадавшие от кризиса Covid-19, имеют право подать заявки на продление срока уплаты налогов до 30 декабря. Самоуправления имеют право устанавливать другие сроки уплаты налога на недвижимость.

Законопроект предусматривает, что плательщик подоходного налога с населения за 2020 год не вносит авансовые платежи за доход от хозяйственной деятельности.

Затронутые кризисом предприятия независимо от отрасли смогут до конца года претендовать на меры поддержки, администрируемые учреждением Altum.

Если оборот муниципального предприятия в связи с чрезвычайной ситуацией из-за Covid-19 сократился более чем на 50% по сравнению с тем же периодом 2019 года, самоуправление будет иметь право получить ссуду на увеличение основного капитала предприятия.

Также после окончания чрезвычайной ситуации сохранится разрешение на продажу алкоголя в интернете. До конца года государственные и муниципальные учреждения могут продолжать применять скидки на арендную плату для предприятий и обществ.

Временно снять транспортное средство с учета можно будет до 9 сентября.