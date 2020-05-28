КХЛ назвала лучший и худший матчи рижского "Динамо" в прошлом сезоне. Оба завершились поражениями

В прошлом сезоне "Динамо" уже в шестой раз подряд не вышло в розыгрыш Кубка Гагарина. Рижане набрали в 62 матчах 41 очко и заняли 11 место из 12 команд в Западной конференции.

На сайте КХЛ опубликована статья, в которой проанализированы неудачи "Динамо" в прошлом сезоне. Одним из главных камней преткновения был назван довольно скромный бюджет.

Еще в статье отмечено, что Гирт Анкипанс объединял обязанности главного тренера и генерального менеджера (председатель совета "Динамо" Юрис Савицкис многократно отрицал, что Анкипанс выполнял и роль генерального менеджера). Объединение должностей не позволило Анкипансу сконцентрироваться на обязанностях тренера, отмечает КХЛ.

Лига назвала и худший и лучший матчи рижан в сезоне 2019/2020.

Худшим был признан матч, в котором в рядах "Динамо" дебютировал вратарь Александр Салак. В игре 2 октября в Риге хозяева со счетом 0:7 уступили омскому "Авангарду".

В статье отмечается, что со счетом 0:7 "Динамо" 6 января проиграло и хельсинскому "Йокериту", однако тогда в воротах стояли молодые Янис Ворис и Рейнис Лиепиньш, поэтому лавры худшего матча всё-таки достаются поражению от "Авангарда".

Интересно, что лучшей игрой сезона в исполнении "Динамо" был признан матч 15 февраля в столице Латвии, когда хозяева потерпели своё 13-е поражение подряд - со счетом 6:7 они в овертайме уступили московскому "Динамо", в рядах которого играл Микс Индрашис.

Первый период завершился со счетом 5:2 в пользу рижан, поэтому КХЛ признала этот матч лучшим.

Следующий сезон КХЛ начнется 2 сентября, однако "Динамо" до сих пор не определилось с тренером.