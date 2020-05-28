Covid-19: три из четырех новых пациентов зарегистрированы в Приекульском крае

Три из четырех констатированных за последние сутки пациентов с Covid-19 были зарегистрированы в Прикульском крае, а еще один был из региона, где общее число зараженных не превысило пяти, свидетельствует информация Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
Таким образом, в Прикульском крае на данный момент известно о 43 зараженных Covid-19.
Случая заболевания по-прежнему зарегистрированы в 49 самоуправлениях Латвии.
По заболеваемости на первом месте по-прежнему находится Приекульский край, где она составляет 578,4 случаев на 100 000 жителей.
На втором месте - Коценский край с 171,5 случаем на 100 000 жителей, а на третьем месте - Стопиньский край с 121,1 случаем на 100 000 жителей.
В Риге заболеваемость составляет 87,3 случая на 100 000 жителей.
В целом же по стране совокупная заболеваемость за последние 14 дней составляет 5,5 заболевших на 100 000 жителей.
Напомним, за последние сутки скончался еще один пациент с Covid-19, заболевание выявлено у четырех жителей.
Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 70-75 лет и имел хронические заболевания.
Вчера в Латвии был проведен 1951 тест на Covid-19, в целом с начала эпидемии - 105 504.
Covid-19 подтвержден у 1061 человека, 741 из них выздоровел, а 24 человека скончались.
За прошедшие сутки был госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах лечение на данный момент проходят 23 больных новым коронавирусом, у 20 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
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