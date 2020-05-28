Covid-19: три из четырех новых пациентов зарегистрированы в Приекульском крае

Таким образом, в Прикульском крае на данный момент известно о 43 зараженных Covid-19.

Случая заболевания по-прежнему зарегистрированы в 49 самоуправлениях Латвии.

По заболеваемости на первом месте по-прежнему находится Приекульский край, где она составляет 578,4 случаев на 100 000 жителей.

На втором месте - Коценский край с 171,5 случаем на 100 000 жителей, а на третьем месте - Стопиньский край с 121,1 случаем на 100 000 жителей.

В Риге заболеваемость составляет 87,3 случая на 100 000 жителей.

В целом же по стране совокупная заболеваемость за последние 14 дней составляет 5,5 заболевших на 100 000 жителей.

Напомним, за последние сутки скончался еще один пациент с Covid-19, заболевание выявлено у четырех жителей.

Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 70-75 лет и имел хронические заболевания.

Вчера в Латвии был проведен 1951 тест на Covid-19, в целом с начала эпидемии - 105 504.

Covid-19 подтвержден у 1061 человека, 741 из них выздоровел, а 24 человека скончались.

За прошедшие сутки был госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах лечение на данный момент проходят 23 больных новым коронавирусом, у 20 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.