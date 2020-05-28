После отмены режима ЧС разрешат проводить спортивные соревнования

Планируется, что после отмены режима чрезвычайной ситуации будут разрешены спортивные соревнования с количеством участников мероприятия до 50 человек внутри помещений и до 200 человек - вне помещений.

Планируется также, что как во время соревнований, так и во время тренировок спортсмены смогут не соблюдать дистанцию два метра, также планируется снять ограничения на участие детей до семи лет.

Министерство в докладе подчеркивает, что негативное влияние пандемии на спортивную отрасль будет ощущаться долго, ведь прогнозируется, что отдельные ограничения будут сохраняться еще продолжительное время, а также может существенно сократиться размер привлекаемого спортивными организациями частного финансирования.

Чтобы уменьшить негативное влияние кризиса Covid-19 на спортивный сектор и обеспечить устойчивость отрасли, Минобразования планирует реализовать программу финансовой помощи, предоставив поддержку спорту высокого класса, спортивным федерациям, народным и молодежным спортивным программам, паралимпийскому спорту, а также выделить средства для стабилизации финансовой ситуации в государственных обществах капитала спортивной отрасли.