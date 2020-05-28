Выбраны три новых директора департаментов Рижской думы

Директором финансового департамента планируется назначить нынешнего и.о. директора департамента Улдиса Ракстиньша, а директором департамента городского развития - Илзе Пурмале, которая также сейчас является и.о. директора этого департамента. Оба кандидата в своих департаментах работают уже много лет.

В свою очередь директором департамента образования, культуры и спорта планируется назначить руководителя бюро бывшего премьера Мариса Кучинскиса Мариса Крастиньша. На данный момент обязанности директора этого департамента исполняет руководитель управления образования Рижской думы Ивар Баламовскис.

Вопросы об утверждении новых директоров департаментов включены в дополнительную повестку заседания, а значит, за рассмотрение этих вопросов администраторы еще должны будут проголосовать.

Должность директора финансового департамента вакантна с ноября 2019 года, должность директора департамента образования - с марта 2019 года, а должность директора департамента городского развития - с 2017 года.