BBC: Стало известно, когда возобновится сезон Английской Премьер-лиги

В третью среду июня пройдут две дуэли - бермингемская "Астон Вилла" против "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити" против лондонского "Арсенала". У этих команд перед остановкой сезона было по игре в резерве.

После этого пройдет розыгрыш 30-го тура Премьер-лиги.

В течение четверга клубы должны утвердить это предложение, однако подразумевается, что поддержка будет единогласной.

Напомним, в среду была достигнута договорённость о том, что в дальнейшем команды смогут проводить контактные тренировки. Кроме того, было принято решение, что игроки Премьер-лиги и персонал клубов будет проводить тесты на коронавирус дважды в неделю.

Зараженные вирусом лица будут проводить неделю в самоизоляции.

Всего в этом сезоне Премьер-лиги осталось сыграть 92 матча, однако "Ливерпулю" необходимы лишь две победы, чтобы отпраздновать первое достижение за последние 30 лет.

Об остановке сезона Английской Премьер-лиги стало известно 13 марта, а первые тренировки в небольших группах игроки провели только на прошлой неделе.