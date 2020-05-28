Ругань, взаимные обвинения и прочие страсти: как Сейм отказал студентам в поддержке

Дебаты о мероприятиях по поддержке учащихся оказались длительными и острыми, часто речь вообще не шла о сути предложений, а следовали лишь обоюдные обвинения.

Оппозиционные политики активно критиковали Новую консервативную партию (НКП), отмечая, что она выглядит перед лицом общества совсем плохо, так как не пытается защищать находящуюся в ее ведении сферу образования. В то же время НКП обвиняли в неисполнении обещаний.

Во время дебатов депутаты как со стороны оппозиции, так и со стороны коалиции обвиняли друг друга в неспособности слушать, думать и рационально аргументировать свое мнение, между тем хвастаясь сделанным и в то же время высмеивая "нарциссизм" коллег. Депутаты обвиняли друг друга в популизме и затягивании времени, а также неспособности посмотреть на себя.

Депутаты принимались за обсуждение деклараций должностных лиц друг друга, а также семейных связей, если они были замечены в каких-то закупках или должностях во время Covid-19. Дебаты не обошлись и без непрямых угроз со стороны Артуса Кайминьша - он не находился в большом зале заседаний Сейма, а участвовал в заседании из помещения, в котором находились политики НКП.

Он заявил, что не хочет находиться в одном помещении с Алдисом Гобземсом, так как бережет его "решетку" [зубы].

Во время дебатов острая критика была направлена в сторону руководства Министерства образования и науки, которое, по мнению оппозиции, не действует, чтобы поддержать сферу и попавших в трудности студентов.

Парламентский секретарь Минобразования Рейнис Знотиньш (НКП) призывал не поддерживать предложения оппозиции, так как министерство уже разработало план развития, который обсуждался и в коалиции. В то же время он обратился и к коалиционным политикам, побудив их обратиться к Минфину, чтобы ускорить введение механизма поддержки.

Критиковалось и несделанное политиками в прошлом. Например, депутат Эвия Пауле, которая ранее занимала ряд должностей в Министерстве образования и науки, обвинялась в том, что сегодня она защищает те идеи, которые сама не была способна реализовать во время, когда была чиновницей министерства. Такая же критика была направлена и на депутата Вечаслава Домбровского, который в свое время был министром образования и науки.

Депутат Кришьянис Фелдманс (НКП) отметил, что упомянутые политики, как и ряд других "старых раков", ничего не делали еще в то время, когда он "еще под стол пешком ходил".

Он также сказал, что "старым" политикам, когда "новые" политики исправят в свое время допущенные ошибки, будет опасно ходить по улицам.