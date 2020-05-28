Ругань, взаимные обвинения и прочие страсти: как Сейм отказал студентам в поддержке

В четверг большинство депутатов Сейма отклонило ряд предложений оппозиционных депутатов по поддержке пострадавших от кризиса Covid-19 студентов, сообщает агентство LETA.
Дебаты о мероприятиях по поддержке учащихся оказались длительными и острыми, часто речь вообще не шла о сути предложений, а следовали лишь обоюдные обвинения.
Оппозиционные политики активно критиковали Новую консервативную партию (НКП), отмечая, что она выглядит перед лицом общества совсем плохо, так как не пытается защищать находящуюся в ее ведении сферу образования. В то же время НКП обвиняли в неисполнении обещаний.
Во время дебатов депутаты как со стороны оппозиции, так и со стороны коалиции обвиняли друг друга в неспособности слушать, думать и рационально аргументировать свое мнение, между тем хвастаясь сделанным и в то же время высмеивая "нарциссизм" коллег. Депутаты обвиняли друг друга в популизме и затягивании времени, а также неспособности посмотреть на себя.
Депутаты принимались за обсуждение деклараций должностных лиц друг друга, а также семейных связей, если они были замечены в каких-то закупках или должностях во время Covid-19. Дебаты не обошлись и без непрямых угроз со стороны Артуса Кайминьша - он не находился в большом зале заседаний Сейма, а участвовал в заседании из помещения, в котором находились политики НКП.
Он заявил, что не хочет находиться в одном помещении с Алдисом Гобземсом, так как бережет его "решетку" [зубы].
Во время дебатов острая критика была направлена в сторону руководства Министерства образования и науки, которое, по мнению оппозиции, не действует, чтобы поддержать сферу и попавших в трудности студентов.
Парламентский секретарь Минобразования Рейнис Знотиньш (НКП) призывал не поддерживать предложения оппозиции, так как министерство уже разработало план развития, который обсуждался и в коалиции. В то же время он обратился и к коалиционным политикам, побудив их обратиться к Минфину, чтобы ускорить введение механизма поддержки.
Критиковалось и несделанное политиками в прошлом. Например, депутат Эвия Пауле, которая ранее занимала ряд должностей в Министерстве образования и науки, обвинялась в том, что сегодня она защищает те идеи, которые сама не была способна реализовать во время, когда была чиновницей министерства. Такая же критика была направлена и на депутата Вечаслава Домбровского, который в свое время был министром образования и науки.
Депутат Кришьянис Фелдманс (НКП) отметил, что упомянутые политики, как и ряд других "старых раков", ничего не делали еще в то время, когда он "еще под стол пешком ходил".
Он также сказал, что "старым" политикам, когда "новые" политики исправят в свое время допущенные ошибки, будет опасно ходить по улицам.
"Фелдманс вылез из-под стола и обещает всех посадить в тюрьму. Это хорошее обобщение сегодняшнего дня", - слушая затянувшиеся дебаты, заявила оппозиционный депутат Юлия Степаненко, которая также отметила, что новые политики все время грешат на боли прошлого, которые не дают им работать.
Дебаты о поддержке студентов периодически уходили в сторону несобранного мусора в столице, а также о воспоминаниях о днях учебы.
Например, депутат Анита Муйжниеце (НКП) всем рассказала, что во время учебы у нее были хорошие оценки, в свою очередь Кайминьш утверждал, что Гобземс просил студентов "относиться к нему с любовью".
Ряд депутатов Союза "зеленых" и крестьян выразили опасения по поводу уровня политической культуры в нынешнем созыве, отметив необходимость не только говорить о находящихся на рассмотрении предложениях, но и делать это с уважением к другим людям. О низком уровне культуры дебатов заявили и политики Национального объединения. Депутат Рихард Колс иронически предложил пополнить инструмент интернет-Сейма дополнить разделом, позволяющим говорить друг с другом.
"Вероятно, кто-то еще попытается вбросить в дебаты вонючую бомбу. Хотел бы сказать им всего три слово: "Солнце, гром, Даугава", - сказал Колс.
Галерея: Акция "Хочу учиться"
Одно из предложений оппозиции состояло в том, чтобы дополнить закон нормой, которая предусматривает, что в 2020 и 2021 годах должна быть предоставлена государственная гарантия на все прикладные учебные и студенческие займы для обучения в Латвии.
Также было предложено освободить от платы за учебу в этом году тех студентов, которых коснулся кризис в связи с распространением Covid-19. Согласно этому предложению, расходы вузов на учебу должны быть покрыты из средств госбюджета.
Не было поддержано и предложение о повышении стипендий.
Не получило поддержки и предложение о выплате из госбюджета стипендий для тех студентов высших школ, доходы которых снизились.
Также коалиция не поддержала предложение о выплате стипендий из средств госбюджета, которые будут предоставляться университетам пропорционально количеству студентов, студентам, чьи доходы сократились в 2020 и 2021 году.
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