Глава Mārsnēni: в центре социального ухода есть новые заболевшие Covid-19

Она не конкретизировала, являются ли заболевшими клиентами центра или же сотрудниками.

"Сейчас в стационаре лечатся четыре наших клиента. Часть клиентов уже вернулась из больницы, улучшилось и состояние здоровья находящихся в центре заболевших. Больше комментировать состояние здоровья клиентов я не уполномочена, так как обо всех них заботится семейный доктор Зайга Зариня", - сказала Екабсоне.

Она подтвердила, что Mārsnēni обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, средствами гигиены.

Екабсоне указала, что в центре достаточное количество персонала и они могут обеспечить клиентам необходимый уход.

"Регулярно связываемся с семейным врачом, а также с эпидемиологами Центра по контролю и профилактике заболеваний и принимаем во внимание их рекомендации", - сказала Екабсоне.

Напомним, три из четырех зарегистрированных в четверг новых пациента с Covid-19 были констатированы именно в Приекульском крае.

До 26 мая в Mārsnēni белы 44 пациента с COvid-19. О 30 зараженных информация поступила 15 мая, об остальных - 14 - 23 мая. Среди пациентов с Covid-19 как клиенты, так и сотрудники центра.