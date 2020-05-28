В Стопиньском крае найдены захоронения 18-го века: это могут быть умершие от чумы русские солдаты

Как рассказала представитель компании Айя Икстена, во время строительства электролинии в Стопиньском крае были обнаружены свидетельства о захоронениях людей. Захоронения, согласно проведенному археологами Archeo исследованию, могли быть произведены в 18 веке.

Археолог Улдис Калейс указал, что в ходе проведения работ по археологическим исследованиям, были обнаружены захоронения 21 человека.

На этой неделе останки были перезахоронены на Улброкском кладбище. Исследование показало, что умершие были похоронены согласно христианским традициям, за исключением одного захоронения, в которое покойник был помещен головой на восток.

По монетам, найденным у похороненных, археологи установили, что захоронения относятся к периоду времени после 1660 года. В свою очередь пуговицы и другие найденные предметы - огнестрельное кремниевое оружие и свинцовые пули - говорят о том, что похоронены солдаты.

Так как в четырех случаях у похороненных были найдены и украшения - сделанные из цветного металла характерные для православных крестики, был сделан вывод, что похороненные связаны с солдатами Российской армии.

Скорее всего, умершие - солдаты армейского подразделения русского царя Петра I и связаны с событиями Северной войны.

На одном этапов этой войны армия Петра I в ноябре 1709 года окружила Ригу. Осада продолжалась до июля 1710 года. В 1709-1710 годах русский фельдмаршал Борис Шереметьев основал свой военный лагерь в Дрейлинской усадьбе под Ригой. Здесь также в июле 1710 года Рижская дума, гильдии и Видземское рыцарство подписали русскому царю акт о капитуляции. По словам Калейса, сдача Риги также произошла под влиянием эпидемии голода и чумы.

Ни у одного из похороненных не констатировано полученных в бою травм. Однако уровень сохранности человеческих костей весьма посредственный, поэтому, возможно, все свидетельства ранений пропали.

В то же время причиной смерти солдат могла стать и чума, которая бушевала в то время на территории Латвии.

Действительно ли чума стала причиной смерти солдат, возможно, можно будет установить после анализов образцов материалов костей.

Ulbrokas Meža kapos pārapbedīti Lielā Ziemeļu kara karavīri https://stopini.lv/lv/jaunumi/pasvaldiba/ulbrokas-meza-kapos-parapbediti-liela-ziemelu-kara-karaviri-4618 Posted by Stopiņu novada pašvaldība on Wednesday, May 27, 2020