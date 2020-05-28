В Москве за пикет задержан журналист. За пикеты в его поддержку задержали еще ряд сотрудников СМИ

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Москве на 15 суток арестовали журналиста Илью Азара за одиночный пикет. Через несколько часов в отделение полиции отправили и тех, кто вышел в его защиту.

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В России задержан ряд журналистов

Утром 28 мая Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток за одиночный пикет у здания МВД на Петровке 38 журналиста и муниципального депутата Илью Азара. Азар проводил пикет 26 мая в поддержку арестованного создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Суд посчитал одиночный пикет публичным мероприятием, проведение которого во время эпидемии коронавируса запрещено, и признал Азара виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. Так как ранее Азар уже получал штраф в размере 300 тысяч рублей за участие в протестах против фальсификации выборов в Мосгордуму, нынешний его арест за протесты посчитали повторным и отправили журналиста в спецприемник.

Позднее полицией у здания ГУ МВД на Петровке, 38 были задержаны главный редактор интернет-издания "Медиазона" Сергей Смирнов и журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр. Они по очереди стояли в одиночных пикетах в поддержку арестованного на 15 суток Ильи Азара.

Позже за те же пикеты у того же здания задержали журналиста "Эха Москвы" и Deutsche Welle Александра Плющева, главного редактора "Таких дел" Анастасию Лотареву, фотографа Викторию Ивлеву и писательницу Алису Ганиеву, журналиста "Дождя" Михаила Фишмана и сотрудника Russia Today Илью Васюнина.

В Санкт-Петербурге на пикетах в поддержку Ильи Азара были задержаны минимум семь человек: они стояли возле Гостиного двора.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 28.05.2020

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