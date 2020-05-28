Фото ⟩ В Таллинне на крыше торгового центра открылся парк развлечений

В Таллинне на террасе на крыше торгового центра Viru открылся парк развлечений PARK'la, основной аттракцион которого — человеческая катапульта, пишет Rus.Postimees.
По словам основателя PARK'la Сийма Тукка, мысль открыть место с различными спортивными и светскими активностями возникла во время поездок за границу.
"Эстонское лето быстротечно и солнечными днями надо как можно больше наслаждаться на открытом воздухе", - сказал Тукк.
"Мы собрали в центре города на самой большой уличной террасе очень много увлекательных аттракционов, где можно замечательно провести время как одному, так и с друзьями или семьей", - уточнил Тукк.
Самым экстремальным аттракционом PARK'la является человеческая катапульта, когда желающий пощекотать нервы подлетает на высоту 33 метров и наслаждается видами Старого города.
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