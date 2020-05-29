Гороскоп Василисы Володиной на июнь 2020 года: хаос и непредсказуемость

Июнь 2020 года, по словам астролога, будет очень динамичным, ярким и порой непредсказуемым. Звезды и планеты в этом месяце не всегда будут гармоничными. Не стоит забывать и о том, что в июне ожидаются два затмения, которые принесут в нашу жизнь много хаоса и проблем. Последствия этих событий могут быть весьма негативными.

Овен

У Овнов начинается крайне благоприятный период для финансового и рабочего продвижения.

Дела подобного рода лучше не откладывать на потом. В начале месяца лучше сфокусироваться на делах и работе, а ближе к концу можно совершать покупки.

В любовной сфере опасностей не будет, но и большой удачи ожидать от звезд не стоит. Это значит, что в этом направлении ожидается штиль.

Телец

Тельцам в июне звезды помогут изменить будущее и отношение к прошлому. Это очень важный месяц - один из самых важных в 2020 году. Поменять жизнь вокруг себя Тельцам поможет сила слова и мысли. Начать стоит с настройки на позитивный лад. Если в сознании только негатив, жизнь изменится совсем не так, как хочется.

В финансовой сфере Тельцам улыбнется удача, потому что они станут более собранными уже с первых дней лета. В любовных делах людям этого знака тоже будет чуть проще, чем обычно, но только тем, кто пока одинок и находится в активном поиске своей половинки. Семейным людям лучше не выяснять отношения и не ругаться, быть более гибкими.

Близнецы

У Близнецов начинается время больших перемен и удачи. Единственное, в чем звезды и планеты останутся безучастными - вопрос энергетической подпитки. Близнецам стоит быть предельно осторожными при переутомлении.

Нужно больше отдыхать и соблюдать режим дня, ведь он ощутимо влияет на биополе и настроение человека. Отдых поможет повысить продуктивность.

Помимо усталости у Близнецов не будет врагов, потому что на пути к целям им поможет Фортуна. Она расчистит путь и позволит добиться своих целей без проволочек и заминок. Самое главное в июне - поставить перед собой цели. Только в этом случае звезды будут знать, как помочь Близнецам с их проблемами и мечтами.

Рак

В июне звезды и планеты запрещают Ракам переживать попусту, лишать себя уверенности и оптимизма. Чтобы избежать неприятностей, важно оставаться верными своим принципам и следовать ранее намеченным планам.

Не стоит обращать внимание на навязчивое мнение окружающих. Лучше слушать внутренний голос, потому что

звезды и планеты своим созидательным воздействием во второй половине июня существенно повысят энергетику Раков.

До 12 июня стоит делать ставку на трудолюбие, а потом можно положиться на интуицию и удачу.

Лев