Гороскоп Василисы Володиной на июнь 2020 года: хаос и непредсказуемость

Василиса Володина - известная российская телеведушая и астропсихолог. Ее прогнозы и полезные советы помогают обрести успех во всех сферах жизни. И первый месяц лета в этом плане не исключение.
Июнь 2020 года, по словам астролога, будет очень динамичным, ярким и порой непредсказуемым. Звезды и планеты в этом месяце не всегда будут гармоничными. Не стоит забывать и о том, что в июне ожидаются два затмения, которые принесут в нашу жизнь много хаоса и проблем. Последствия этих событий могут быть весьма негативными.
Овен
У Овнов начинается крайне благоприятный период для финансового и рабочего продвижения.
Дела подобного рода лучше не откладывать на потом. В начале месяца лучше сфокусироваться на делах и работе, а ближе к концу можно совершать покупки.
В любовной сфере опасностей не будет, но и большой удачи ожидать от звезд не стоит. Это значит, что в этом направлении ожидается штиль.
Телец
Тельцам в июне звезды помогут изменить будущее и отношение к прошлому. Это очень важный месяц - один из самых важных в 2020 году. Поменять жизнь вокруг себя Тельцам поможет сила слова и мысли. Начать стоит с настройки на позитивный лад. Если в сознании только негатив, жизнь изменится совсем не так, как хочется.
В финансовой сфере Тельцам улыбнется удача, потому что они станут более собранными уже с первых дней лета. В любовных делах людям этого знака тоже будет чуть проще, чем обычно, но только тем, кто пока одинок и находится в активном поиске своей половинки. Семейным людям лучше не выяснять отношения и не ругаться, быть более гибкими.
Близнецы
У Близнецов начинается время больших перемен и удачи. Единственное, в чем звезды и планеты останутся безучастными - вопрос энергетической подпитки. Близнецам стоит быть предельно осторожными при переутомлении.
Нужно больше отдыхать и соблюдать режим дня, ведь он ощутимо влияет на биополе и настроение человека. Отдых поможет повысить продуктивность.
Помимо усталости у Близнецов не будет врагов, потому что на пути к целям им поможет Фортуна. Она расчистит путь и позволит добиться своих целей без проволочек и заминок. Самое главное в июне - поставить перед собой цели. Только в этом случае звезды будут знать, как помочь Близнецам с их проблемами и мечтами.
Рак
В июне звезды и планеты запрещают Ракам переживать попусту, лишать себя уверенности и оптимизма. Чтобы избежать неприятностей, важно оставаться верными своим принципам и следовать ранее намеченным планам.
Не стоит обращать внимание на навязчивое мнение окружающих. Лучше слушать внутренний голос, потому что
звезды и планеты своим созидательным воздействием во второй половине июня существенно повысят энергетику Раков.
До 12 июня стоит делать ставку на трудолюбие, а потом можно положиться на интуицию и удачу.
Лев
Биоэнергетика и наш успех тесно связаны друг с другом. Именно поэтому в июне Львам понадобится держать свои планы в секрете от окружающих. В противном случае они могут сорваться еще на начальном этапе. Также полезным будет стремление к самодостаточности. Не нужно постоянно обращаться за помощью к окружающим.
Если хочется стабильности в любви, придется держать себя в руках в трудные моменты. Не нужно выяснять отношения и ругаться на пустом месте.
Импульсивные Львы могут заставить свою половинку отвернуться и потерять доверие. Астролог рекомендует людям этого знака как можно больше времени посвящать общению с семьей.
Дева
Люди каждого знака Зодиака по-разному выражают свои чувства. В комфортной обстановке Девы являются самыми приятными собеседниками. Они умеют слушать и говорить на нужные темы. Именно такими им и стоит быть в июне. Это поможет найти новых друзей, свою половинку, преуспеть в работе и повысить свой авторитет в глазах окружающих.
В период с 5 по 21 июня включительно возможны необратимые события. Невозможность повернуть все вспять и исправить - не причина переживать. Наоборот,
такие события будут доказательством того, что судьба и карма периодически корректируют наш жизненный путь.
Это будет как раз один из таких периодов.
Весы
Первая декада июня для Весов станет крайне непростой и нервной. После 10 июня звезды и планеты медленно начнут приходить в норму и обретать гармонию. Вторая половина месяца отлично подходит для отдыха.
В июне звезды советуют Весам не принимать скоропалительных решений, так как их последствия могут серьезно ударить по кошельку, по уверенности, а в некоторых случаях и по авторитету. В целом июнь будет временем, когда нужно взвешивать все за и против. Не помешают советы близких людей и коллег.
Скорпион
Скорпионам стоит следовать законам Вселенной, чтобы не навлекать на себя и свою семью лишних проблем и бед. Необходимо помнить о том, что все должно быть в равновесии, в гармонии. Это касается и приоритетов. Необходимо помнить о работе и делах по дому, но не забывать о себе и о близких.
Вполне возможно, что до 5 июня и в третьей декаде месяца Скорпионам придется принимать важные решения. Это будут непростые дилеммы, но справиться с ними не составит особого труда.
Важно лишь держаться своего пути и не бояться испытаний, ведь они делают нас сильнее, опытнее и лучше во всех смыслах.
Стрелец
Стрельцы в июне могут принимать чужие проблемы на свой счет, поэтому самое время вспомнить о том, как этого избежать. Звезды и планеты оставят представителей данного знака Зодиака и позволят им плыть по течению либо самостоятельно выбирать путь в жизни. Это будет тот самый период, когда можно преуспеть в чем угодно.
Хваленая интуиция Стрельцов можеть дать трещину, однако это вовсе не значит, что им не удастся добиться успеха и покорить новые высоты.
Нужно лишь правильно выбрать окружение. Токсичные люди могут заражать своим скептицизмом и негативом, так что от них лучше держаться подальше.
Козерог
Козерогам в июне необходимо бороться с неуверенностью, страхами и тревогой. Этим людям должна улыбнуться удача во всех сферах, поэтому лучше не сидеть без дела и не ждать у моря погоды.
Очень легко пройдет адаптация к новому месту работы, к новым условиям, событиям, людям. Это значит, что можно рисковать, но в меру, не без осторожности и расчета.
Также Козерогам не помешает стать мечтателями, позволив своему сознанию открыто представлять себе яркое будущее.
Это улучшит настроение и привлечет успех.
Водолей
У Водолеев наступает очень благоприятный период для работы, покупок и прочих дел, прямо или косвенно связанных с деньгами. Важно быть наблюдательными и не упускать из вида детали.
Звезды существенно улучшат память Водолеев, что позитивно скажется на обучении, получении новых навыков. Это будет очень благоприятный период для обмена опытом, общения с авторитетными людьми. Но не стоит принимать желаемое за действительное - нужно смотреть на мир максимально объективно.
Рыбы
У Рыб ожидается много отдельных дней, когда удача будет их внезапно покидать.
Важно с самых первых минут дня настраивать себя на победу, тогда успех не заставит себя ждать.
Также звезды советуют Рыбам проявлять больше трудолюбия.
В любовной сфере можно смело закидывать удочку, пытаясь узнать понравившегося человека получше. Главное - не спешить, потому что в амурных вопросах спешка обычно приводит к разочарованию. Июнь - идеальное время для стабильной и неспешной романтики, общения с семьей и близкими.
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